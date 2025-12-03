В Саудитска Арабия отново се навъртат около Мохамед Салах

Отборите от Саудитската професионална лига отново се готвят да тестват решимостта на Ливърпул да задържи Мохамед Салах, като talkSPORT съобщава, че нападателят остава основна цел на арабите за следващото лято. 33-годишният футболист не беше включен в стартовия състав на Ливърпул при победата с 2:0 над Уест Хем Юнайтед, като дори не се появи и като резерва, което предизвика нови спекулации за дългосрочното му бъдеще.

Ал Хилал не се отказва от идеята да привлече Салах

Ал Хилал продължава да разглежда Салах като приоритетен трансфер, а Ал Кадсия също проявява интерес към евентуален трансфер. И двата отбора преценяват дали условията ще бъдат по-благоприятни в края на сезона. Салах вече отхвърли оферта от 500 милиона паунда за трансфер в Близкия изток, но с оставаща само една година от договора му с Ливърпул следващото лято, саудитските клубове вярват, че трансферът най-накрая може да стане факт.

През този сезон Салах разочарова с представянето си с екипа на Ливърпул, като е далеч от нивото от миналия сезон, когато стана голмайстор на Висшата лига. Египтянинът е четвърти във вечната класация на голмайсторите в английския елит, като пред него са единствено Алън Шиърър, Хари Кейн и Уейн Рууни. И докато Шиърър изглежда недостижим, то Кейн и Рууни потенциално могат да бъдат задминати, но за това Салах ще се нуждае да остане в първенството за поне още един сезон.

