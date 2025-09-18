10 храста, които можете лесно да размножите през септември

Да, вятърът е малко по-студен, дните бързо стават по-къси и изведнъж менюто на всяко кафене е пълно с тиква, но това не означава, че трябва да закачите градинарските си ръкавици засега. Всъщност ще ви трябват за всички храсти, които можете да размножите през септември.

10 храста, които можете да размножите през септември

Хеба

Още: Ето защо повечето цветя в градината загиват точно сега – и как да ги спасите

Вечнозелени, спретнати и винаги стилни благодарение на поразителните си цветни шипове, хебесите са по същество малката черна рокля на храстовия свят; те са идеални за всякакви градини.

Вземайте полутвърди резници от време на време и ги засаждайте в зърнест компост или да смесите две части смес за саксии с една част вермикулит, пясък или перлит за тази идеално груба основа.

Храст на пеперудите

Известен още като Buddleia davidii, пеперудният храст е наречен така заради способността си да привлича пеперуди и полезни насекоми.

Още: Гроздето ви няма да измръзне, ако направите това през есента

Ако вече имате един от тези задължителни декоративни градински растения, имаме добри новини за вас: това е един от онези храсти, които можете да размножавате през септември, като резниците, взети сега, пускат корени много бързо.

Хортензия

Ако сте любители на хортензиите, никога няма да съжалявате, че имате повече от една хортензия ( Hydrangea spp.) в градината си. Има дори някои разновидности на хортензии, които цъфтят през есента, за тези, които мечтаят за есенни цветове.

За щастие, това са идеални храсти за размножаване през септември, тъй като полудървесните им резници се вкореняват лесно. Което означава, че да, скоро ще имате повече яркосини и розови цветове, отколкото ще знаете какво да правите с тях.

Още: 7 грешки, които градинарите правят през септември – и как да ги избегнете

Салвия

Салвиите ( Salvia spp.) са магнити за опрашители с усет за драматични късни сезони, да не говорим, че са чудесно устойчиви на суша. Всъщност има над 900 вида от това популярно градинско многогодишно растение, от които да избирате – и е изключително лесно да се вкоренят резници от салвия, така че те са подходящи за малко магия на размножаване.

Фелисия Дейзи

Весели, подобни на маргаритки цветове в синьо или бяло правят Фелиция (Felicia spp.) любимец на градината и, макар че този подхраст е многогодишен, красивите му цветове се отглеждат като едногодишно растение в повечето климатични условия.

Още: Направете това през есента и ще берете двойно повече ягоди догодина

Добавянето му към списъка ви с храсти, които можете да размножавате през септември, е задължително; презимувайте тези резници от мека дървесина на закрито и ще бъдете възнаградени, когато ярките му цветове се появят отново следващата пролет.

Лимонова вербена

Едно полъхване на билката лимонова върбинка (Aloysia citrodora) с нейния аромат, и ще се закачите за това нежно многогодишно растение за цял живот.

И все пак, макар че можете да използвате листата и цветовете в чайове, можете също така да вземете резници и да ги държите топли през зимата, ако харесвате този вид. Особено след като това означава, че ще имате саксии след саксии с цитрусово ухаеща радост, готова за студени чайове, десерти и коктейли в изобилие следващото лято.

Още: Не допускайте тези грешки: Ето как да подготвите тревата за есента

Камелия

Друг храсти за размножаване през септември, лъскавата вечнозелена радост на не толкова скромната камелия ( Camellia spp.) е лесен начин да внесете елегантност в градината, когато малко друго цъфти.

Не очаквайте мигновени резултати с това, тъй като полу-дървесните резници, взети сега, може да се нуждаят от време, за да се вкоренят. Въпреки това си заслужава усилията, тъй като цялото ви търпение ще се отплати с прекрасни зимни цветя.

Чемшир

Още: 3-те най-важни градинарски задачи в края на лятото

Официални живи плетове, подрязани кълбести или чудати форми: нека си го кажем, чемширът ( Buxus spp.) може всичко. Купуването им обаче може да е скъпо, така че защо да не си отгледате сами?

Да, полу-твърдодървесните резници от този популярен храст се вкореняват добре през септември и можете да започнете да проектирате своята топиарна империя безплатно. Само не забравяйте, че ще ви е необходима добре дренирана почва (за предпочитане органична), ако искате да вирее добре, когато става въпрос за засаждане.

Ескалония

Със своите лъскави листа и цветчета, подходящи за пчелите, ескалонията ( Escallonia spp.) е вечнозелено растение. Още по-хубаво е, че е един от онези храсти, които можете да размножавате през септември, тъй като резниците, взети сега, се вкореняват добре, ако се поддържат влажни и на сенчести места.

Още: Засадете това през септември и градината ви ще изглежда невероятно напролет

Спирея

Непретенциозна за поддръжка и щедра на цветове, спиреята ( Spiraea spp.) е идеална за бордюри и живи плетове. Полу-твърдодървесните резници, отрязани от този обичан храст през септември, обикновено се понасят лесно, така че можете да напълните градината си, без да се притеснявате, че ще изпразните портфейла си.