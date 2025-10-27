3 лесни трика, с които лавандулата ви ще оцелее през зимата

Лавандулата произхожда от Средиземноморския регион и се нуждае от известна подкрепа, за да преживее успешно зимата. Растението вирее в лехи и саксии, така че мерките за зимна защита трябва да се коригират съответно, когато температурите паднат. Научете как правилно да защитите лавандулата си с трите съвета по-долу.

Съвет 1: Защитете лавандулата в лехата от вятър, слана и суша

За да презимувате истинската лавандула (Lavandula angustifolia) в градината, трябва да осигурите защитено от вятър и най-вече слънчево място още от етапа на засаждане. Лавандулата е най-добре да се постави пред топла стена на къща. Тъй като се нуждае от слънчева светлина дори през студения сезон, не трябва да се поставя под храсти, а да стои възможно най-свободно.

Защитете почвата около лавандулата с дебел слой мулч, за да намалите риска от изсъхване. Освен това, поставете дебел слой от елхови клони или храсти против замръзване. Това затопля лавандулата и я предпазва от прекалено много валежи.

Ако обаче през зимните месеци има малко валежи, трябва да поливате лавандулата, когато няма замръзване и само когато е необходимо. Не бива обаче да се получава преовлажняване; растението не понася това добре.

Съвет 2: Увийте лавандулата плътно в саксия и поливайте от време на време

Саксийните растения са по-податливи на замръзване от растенията в градината. В края на краищата, корените са обградени само от малко количество почва и тънкостенна саксия. Следователно, мерките за зимна защита трябва да бъдат малко по-драстични.

Осигурете подходяща изолация за вашата лавандула в саксия. Може би имате останало бабъл фолио или имате достъп до стари чували за картофи, ютени чували, тръстикови постелки или клони. Увийте саксията плътно в него и също така защитете почвата от замръзване. Можете да направите това, като я поставите върху дървен блок.

Поставете дебел слой мулч върху почвата и изберете материал, който пропуска въздух. Подходящи примери са дървени стърготини, дървени стърготини или клони. Поставете подготвената саксия на слънчево и защитено от вятър място, например пред къща или стена с южно изложение. Уверете се, че лавандулата не изсъхва по време на по-студените зимни месеци и я поливайте, когато е необходимо.

Съвет 3: Приберете чувствителни сортове лавандула на закрито

Испанската лавандула е много чувствителна към температури под нулата, поради което е най-добре да презимува на закрито. Осигурете ѝ слънчево и хладно място, като например стълбище или друга слабо отопляема стая. Оптималният температурен диапазон за испанската лавандула е между десет и дванадесет градуса по Целзий.

Поддържайте субстрата влажен, но не прекалено мокър, и не торете растението. Когато цветовете се появят през март, е време да поставите испанската лавандула навън на слънце за няколко часа всеки ден. Това ще подготви топлолюбивото растение за предстоящия вегетационен период.

През тази фаза се уверете, че лавандулата не е изложена на силни ветрове и най-вече на слана. Веднага щом температурите са постоянно над десет градуса по Целзий, испанската лавандула може да се премести отново навън.

С малко грижа и навременни мерки лавандулата може спокойно да преживее зимата и да ви зарадва с обилен цъфтеж през следващия сезон. Независимо дали е засадена в леха или в саксия, важно е да ѝ осигурите защита от студ, влага и вятър, без да я лишавате от светлина.

Чувствителните сортове просто се преместват на закрито, където температурите са умерени. Така ще запазите растенията здрави, ароматни и готови да разцъфтят отново през първите топли дни на пролетта.

