"Борисов и Пеевски не са чули протеста": ПП-ДБ с твърдения за натиск срещу депутат от БСП

14 януари 2026, 13:22 часа 425 прочитания 0 коментара
"Борисов и Пеевски показаха, че не са чули протеста. Преди малко видяхме обръщане на вота на ИТН и притискане на БСП - депутат от Ямбол. Това каза лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента след отхвърлянето на предложението за отпадане на охраната на Пеевски и Борисов. От БСП имат един депутат от Ямбол - става въпрос за Красимир Йорданов.

От ПП-ДБ представиха разликите от двете гласуването на законопроекта, като те са в гласуванията на БСП и ИТН. От формацията напомниха на депутатите от БСП и ИТН, че са положили клетва, че се ръководят от интересите на народа и попитаха от чий интерес са се ръководили в гласуването на Закона за НСО. 

Призив за излизане на площада

"ИТН промениха коренно вота си. По-скандалното е, че Българската уж социалисгтическа партия предпочете да дава по 2.5 млн. лв. на година за охраната на Бойко и Пеевски вместо с тях да се построят нови детски градини. 

По думите му това обяснява защо това правителство е вредно и защо този парламент трябва да си ходи максимално бързо и хората да излязат на площада. "Тази вечер ви призовавам да излезете и да кажете така ли трябва да се приемат законите в България", каза Асен Василев. ОЩЕ: Обрат: "Има такъв народ" и БСП скандално спасиха охраната на Борисов и Пеевски

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
НСО Делян Пеевски Асен Василев Ивайло Мирчев 51 Народно събрание
