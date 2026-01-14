"Борисов и Пеевски не са чули протеста": ПП-ДБ с твърдения за натиск срещу депутат от БСП

"Борисов и Пеевски показаха, че не са чули протеста. Преди малко видяхме обръщане на вота на ИТН и притискане на БСП - депутат от Ямбол. Това каза лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента след отхвърлянето на предложението за отпадане на охраната на Пеевски и Борисов. От БСП имат един депутат от Ямбол - става въпрос за Красимир Йорданов.

От ПП-ДБ представиха разликите от двете гласуването на законопроекта, като те са в гласуванията на БСП и ИТН. От формацията напомниха на депутатите от БСП и ИТН, че са положили клетва, че се ръководят от интересите на народа и попитаха от чий интерес са се ръководили в гласуването на Закона за НСО.

Призив за излизане на площада

"ИТН промениха коренно вота си. По-скандалното е, че Българската уж социалисгтическа партия предпочете да дава по 2.5 млн. лв. на година за охраната на Бойко и Пеевски вместо с тях да се построят нови детски градини.

По думите му това обяснява защо това правителство е вредно и защо този парламент трябва да си ходи максимално бързо и хората да излязат на площада. "Тази вечер ви призовавам да излезете и да кажете така ли трябва да се приемат законите в България", каза Асен Василев.