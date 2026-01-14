Ще има нови на "Герена"! Левски най-после договори входящ трансфер

Българският футболен гранд Левски изглежда, че все пак ще привлече поне едно ново попълнение през зимния трансферен прозорец. "Сините" са договорили флангови футболист от клуб от Първа лига, твърдят колегите от "Тема Спорт". Крилото остава неназовано, но е възможно да се отнася за Шанде от Спартак Варна, към когото столичани имаха интерес още през есента. Ако сделката за крилото бъде финализирана, това ще бъде и първи входящ трансфер на "Герена".

Левски привлича крило от Първа лига

Левски спи зимен сън на трансферния пазар, докато Лудогорец методично запълни дупките в състава си, което пък с право буди притеснения за боеспособността на "сините" за втория полусезон, когато ще трябва да бранят първото място от действащия шампион. "Орлите" са на седем точки зад отбора на Хулио Веласкес, а освен това предстоят три мача между двата клуба в рамките на месец - за Суперкупата, за Купата и за първенството.

"Сините" все още нямат трансфери

Този натоварен период ще постави на изпитание Левски, който изглежда, че ще остане само с един чист нападател - в лицето на Мустафа Сангаре, тъй като Борислав Рупанов е пред трансфер в Полша. На този етап няма индикации, че "сините" ще привлекат нов чист нападател, заради което пък Хулио Веласкес вече експериментира с други футболисти от състава си, които да играят на върха на атаката. Опции са Евертон Бала, Марин Петков, Рилдо и други.

Иначе Левски имаше интерес и към друг футболист на Спартак - Бернардо Коуто, но той отиде в ЦСКА 1948. От "Тема Спорт" уточняват, че договореното крило от Левски не е Армстронг Око-Хлекс от Ботев Пловдив, чието име също се завъртя в медийното пространство.

