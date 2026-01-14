Войната в Украйна:

Реал Мадрид договори нов нападател

14 януари 2026, 12:30 часа 477 прочитания 0 коментара
Испанският колос Реал Мадрид договори нов нападател, който да се присъедини към клуба. Ръководството на "белия балет" осигури услугите на 18-годишния испански футболист Адриан Арну от Валядолид. Той ще се присъедини към "кралете" под наем, като договорът му включва опция за закупуване, съобщава журналистът Матео Морето.

Реал Мадрирд привлече 18-годишния Адриан Арну

Младият Арну ще играе за втория отбор на Реал Мадрид, където ще трупа опит. Той има 16 мача за първия отбор на Валядолид, но няма отбелязан гол. Специализираният портал Transfemarkt го оценява на 500 000 евро. Освен за Валядолид, Адриан Арну има мачове и за юношеския национален отбор на Испания. Той се е появил в 13 мача, като има 9 гола на сметката си.

Арну ще играе под наем в дубъла на Реал, но има опция да бъде закупен за постоянно

Реал Мадрид смята Адриан Арну за перспективен испански нападател и ще опита да го развие във втория си отбор. Ако покаже качества на "Бернабеу", "лос бланкос" ще го закупят за постоянно с желанието един ден да разчитат на него в първия отбор, както в момента се случва с Гонсало Гарсия. Иначе в момента водещият нападател на Реал Мадрид е Килиан Мбапе, но той отсъства известно време заради контузия.

Междувременно в Реал Мадрид назначиха Алваро Арбелоа за наследник на Шаби Алонсо. Именно Арбелоа водеше дублиращия отбор на "белите" и е любопитно дали има пръст в привличането на Адриан Арну.

