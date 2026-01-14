Испанският колос Реал Мадрид договори нов нападател, който да се присъедини към клуба. Ръководството на "белия балет" осигури услугите на 18-годишния испански футболист Адриан Арну от Валядолид. Той ще се присъедини към "кралете" под наем, като договорът му включва опция за закупуване, съобщава журналистът Матео Морето.
Реал Мадрирд привлече 18-годишния Адриан Арну
Младият Арну ще играе за втория отбор на Реал Мадрид, където ще трупа опит. Той има 16 мача за първия отбор на Валядолид, но няма отбелязан гол. Специализираният портал Transfemarkt го оценява на 500 000 евро. Освен за Валядолид, Адриан Арну има мачове и за юношеския национален отбор на Испания. Той се е появил в 13 мача, като има 9 гола на сметката си.
🚨 JUST IN: Adrián Arnau leaves Valladolid to join Real Madrid Castilla. Done deal.— Madrid Zone (@theMadridZone) January 13, 2026
Loan with option to buy. @MatteMoretto pic.twitter.com/ypMcgl3qRB
Арну ще играе под наем в дубъла на Реал, но има опция да бъде закупен за постоянно
Реал Мадрид смята Адриан Арну за перспективен испански нападател и ще опита да го развие във втория си отбор. Ако покаже качества на "Бернабеу", "лос бланкос" ще го закупят за постоянно с желанието един ден да разчитат на него в първия отбор, както в момента се случва с Гонсало Гарсия. Иначе в момента водещият нападател на Реал Мадрид е Килиан Мбапе, но той отсъства известно време заради контузия.
Междувременно в Реал Мадрид назначиха Алваро Арбелоа за наследник на Шаби Алонсо. Именно Арбелоа водеше дублиращия отбор на "белите" и е любопитно дали има пръст в привличането на Адриан Арну.
⚪️👑 𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃 𝐒𝐄𝐂𝐔𝐑𝐄 𝐓𝐇𝐄 "𝐉𝐄𝐖𝐄𝐋" 𝐎𝐅 𝐕𝐀𝐋𝐋𝐀𝐃𝐎𝐋𝐈𝐃: 𝐀𝐃𝐑𝐈𝐀́𝐍 𝐀𝐑𝐍𝐔 𝐉𝐎𝐈𝐍𝐒 𝐂𝐀𝐒𝐓𝐈𝐋𝐋𝐀!— The Stat Guy (@The_Stat_Guy_10) January 13, 2026
9 Goals in 13 Caps for Spain U17
1.85m Tall Debuted at 16 for Valladolid (2nd Youngest)👀
Youngest Ever Scorer for Valladolid B💎 pic.twitter.com/YSS5niwJH7