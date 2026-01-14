ГЕРБ са го привлекли: Киселова обясни за Пеевски и управлението (ВИДЕО)

"Начинът, по който се привлякоха като гласове "ДПС - Ново начало" е функция на мандатоносителя. Снимките бяха между ръководството на парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и "ДПС - Ново начало", каза бившият председател на 51-ото Народно събрание и депутат от БСП доц. Наталия Киселова пред медиите в парламента. Тя заяви, че в момента, в който "ДПС - Ново начало" са поискали да се подкрепя правителството, са искали нейната оставка като шеф на парламента.

"Няма коалиция, коалиция има, когато има коалиционно споразумение. Има споразумение за съвместно управление. Коалиционните споразумения имат други характеристики", каза още доц. Киселова.

Служебният премиер

Доц. Киселова бе попитана и дали Андрей Гюров е подходящ за служебен премиер, като каза, че не е президент, за да отговори.

"Когато президентът още не е приключил процедурата, е твърде рано да говорим за един от подуправителите", обясни още Киселова и обясни, че той ще загуби качеството си на подуправител, ако приеме предложението на президента.

Промените в Изборния кодекс

Доц. Наталия Киселова коментира и идеите за промени в Изборния кодекс. "Моето мнение е, че не трябва нищо да се пипа в Изборния кодекс, защото ми се струва, че сега ще направим повече проблеми", каза още доц. Киселова.

Според нея на миналите избори проблемът е бил начина, по който са броили членовете на секционни комисии. "Качеството на членовете на секционните комисии е добре да се повиши. Дано да не обидя някого", добави Киселова.

Законът за НСО

От думите й стана ясно, че БСП са решили да гласуват по съвест за Закона на НСО, свързан с отпадане на охраната на Пеевски и Борисов. "Само аз съм гласувала против, другите подкрепиха и се въздържаха", каза още Киселова. ОЩЕ: Обрат: "Има такъв народ" и БСП скандално спасиха охраната на Борисов и Пеевски