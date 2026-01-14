Какви са шансовете на Григор Димитров да спечели титлата на Откритото първенство на Австралия?

Тенис звездата на България Григор Димитров се подготвя за участие на първия за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на Австралия. Българинът откри новия сезон на ATP 250 турнира в Бризбън, където записа победа над Пабло Кареньо-Буста, но след това отстъпи на белгиеца Рафаел Колиньон. Преди това Гришо бе изиграл само един мач за шест месеца заради контузията, която получи на Уимбълдън.

Григор Димитров е 13-ти сред тенисистите с най-големи шансове в Мелбърн

Сега физическото състояние на Димитров изглежда загадка, но ако българинът е готов кондиционно на 100 процента, със сигурност може да бъде заплаха за опонентите си в Мелбърн. Всъщност Australian Open е най-силният турнир на Григор Димитров в Големия шлем, където има един полуфинал и три четвъртфинала. И именно това дава аргументи на водещите спортни букмейкъри да оценяват сравнително високо шансовете му да спечели титлата в Мелбърн.

Още: Защо Григор Димитров отказа да играе за България на Купа Дейвис в Пловдив?

Григор никога не е печелил титла от Големия шлем при мъжете, а в момента е на незавидното 45-то място в световната ранглиста. Българинът загуби много точки заради това, че пропусна редица турнири, но е факт, че този ранкинг не отговаря на реалното му ниво. Именно затова и един от най-популярните сайтове за залози поставя Димитров на 13-то място като шансове да триумфира в Мелбърн с коефициент от 81.00.

Яник Синер и Карлос Алкарас отново са фаворити за трофея

На първо място по шансове е Яник Синер с 1.90 коефициент, следван от Карлос Алкарас с 2.62. На трета позиция идва рекордьорът по титли Новак Джокович с 13.00, но пък той не изглежда в оптимално състояние, като изпита болки на последната си тренировка в Мелбърн. След това пък идват играчи като Александър Зверев, Даниил Медведев, Алекс де Минор, Бен Шелтън, Тейлър Фриц, Александър Бублик, Феликс Оже-Алиасим, Жоао Фонсека, Лоренцо Музети.

Димитров е с изравнен коефициент с Андрей Рубльов, Джовани Мпетши Перикар и Стефанос Циципас. Жребият за основната фаза ще бъде изтеглен на 15 януари.

Още: От Гришо имаш не: Уникалният удар, който можеше да се превърне в "точката на века", ако не беше Димитров (ВИДЕО)