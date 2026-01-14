Бивш играч от топ 40 на света забрави правилата на тениса - празнува победа, а последва епичен провал (ВИДЕО)

Австрийският тенисист Себастиан Офнер, който е достигал до 37-мо място в световната ранглиста на ATP, попадна в куриозна ситуация в квалификациите на Откритото първенство на Австралия. Офнер забрави правило в тениса и празнува преждевременно победа над Нишеш Басавареди, преди да последва пълен обрат и епичен провал, който го изхвърли от надпреварата в сряда.

Офнер празнува при 7-1 в тайбрек в Мелбърн - забрави, че се играе до 10 точки

Офнер изглеждаше сигурен в класирането си в следващия кръг, след като поведе с 6-1 точки в решаващия тайбрек срещу 20-годишния американец. Но след като спечели още една точка и поведе със 7-1, Офнер започна да празнува и уверено се запъти към мрежата - явно забравяйки, че за да спечели тайбрек в последния сет, са необходими 10 точки, а не обичайните 7.

Басавареди го обърна до 13-11 и го отстрани от Australian Open

Смутеното осъзнаване на грешката на Офнер се четеше по лицето му, докато се връщаше към основната линия, но щетата вече беше нанесена, тъй като Басавареди имаше цялата мотивация, от която се нуждаеше. Последва драматичен обрат, като Басавареди спечели осем от следващите девет точки, преди да изтръгне сензационна победа с 4-6, 6-4, 7-6(13-11).

Още: Виктория Томова се доближи на победа от Australian Open

"Знаех, че все още има време... В супертайбрек винаги имаш шанс, затова продължих да вярвам", каза Басавареди пред сайта на турнира. След като спечелих следващата точка... обикновено, когато това се случи, започваш да мислиш прекалено много, като: "О, мислех, че вече съм спечелил мача и съм се класирал за следващия кръг". Да, това определено ми даде малко надежда."

"Видях, че той се напряга малко, но топките бяха доста износени, така че всеки разиграване беше като война и това беше основният ми фокус – просто да вкарам колкото се може повече топки в игра", добави още американецът, който миналата година взе сет в Мелбърн срещу рекордьора по титли в турнира Новак Джокович.

Още: 3-кратен шампион от Големия шлем се завръща на Australian Open за един последен танц