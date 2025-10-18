4 нежни растения за зимуване през октомври

С падането на температурите през октомври, в много климатични условия е време да започнете да мислите за защитата на по-нежните си растения. Това включва изваждане на нежни грудки и луковици, внасяне на топлолюбиви летни цъфтящи растения на закрито, за да им се радвате отново през следващата година, или преместване на нежни овощни дървета на защитено място, за да преживеят зимата невредими.

Важна и често подценявана част от това да си добър цветен специалист е разбирането как да презимуваш градината си . За съжаление, твърде много растения се губят заради стихиите или се оставят ненужно да умрат, когато лесно биха могли да бъдат извадени и да се развият отново през следващата година. Ако живеете в климат със слани, проактивното мислене за защитата на по-нежните ви растения ви предпазва от ненужната им загуба.

За да ви помогнем този месец, това ръководство за нежни растения, които да презимуват през октомври, подчертава седем популярни растения, които можете да повдигнете или преместите, за да ги предпазите от слана. Също така предоставям професионални съвети и прозрения, за да ви покажа, че презимуването на растенията на закрито не е задължително да бъде трудно или изтощително.

Гладиоли

Тези ефектно цъфтящи луковици могат да се оставят в земята само в по-мек климат, който има късмета да има само леки слани.

За да предотвратите загиването на пролетно или летне цъфтящи видове гладиоли в замръзнала почва, извадете ги, след като листата пожълтят, 4-6 седмици след като гладиолите спрат да цъфтят . Внимателно изкопайте около растенията с вила, преди да ги извадите от почвата.

Отрежете гладиолите до около два-три сантиметра над луковицата и внимателно отстранете по-голямата част от почвата. Поставете подрязаните растения на сухо и топло място при температура около 21 до 27°C за една-две седмици, за да се втвърдят. След това можете да издърпате или усукате старата, сбръчкана луковица, която се намира под новата.

Съхранявайте здравите луковици в тави, мрежести торби или стари хартиени торби и ги проверявайте редовно, за да отстраните всички, които се развалят.

Мушкато

Нежните мушката, известни още като пеларгонии, трябва да се съхраняват на място, защитено от замръзване, в оранжерия, веранда или зимна градина през зимата. Ако имате малък брой растения и искате да презимувате мушката , можете да го направите, като ги отглеждате в саксии на светла и защитена от замръзване среда.

Ако вече имате пеларгонии в саксии, просто трябва да преместите контейнерите. Растенията в бордюри обаче трябва да бъдат извадени преди първите слани. Можете да подрязвате здравец за зимата , за да намалите размера им, но ако нямате малко място, те могат да бъдат подредени, без да е необходимо да се подрязват.

Ако имате много растения, те могат да презимуват с голи корени, като ги изкопаете и отрежете стъблата до десет сантиметра. Тези подрязани растения се поставят в торби или картонени кутии, покрити с компост, вестник или дървени стърготини, за да се покрият корените, и се съхраняват в навес или гараж.

Можете да вземете резници от пеларгония през есента, ако се притеснявате, че ще загубите растения през зимата. Съхранявайте резниците на топло и светло място през зимата, готови за засаждане в средата на пролетта.

Фуксии

Нежните фуксии са фантастични, ефектни растения за контейнери и висящи кошници през лятото. Но те ще бъдат унищожени от слани, така че е необходимо да презимувате фуксиите, освен ако не живеете в топлия климат на американските зони на издръжливост 10+.

Много градинари отглеждат нежни фуксии като едногодишни растения, но е жалко да ги изхвърляте, когато можете лесно да ги презимувате – особено ако имате определен сорт, който обичате.

Ако отглеждате фуксии в саксии или се грижите за фуксии във висящи кошници , внесете контейнерите на закрито и можете да презимувате растенията в състояние на покой.

Далии

ички далии могат да презимуват, независимо от колко години ги отглеждате. Например, ако тази година сте отгледали далии от семена , те ще са образували грудки, които си струва да се съхраняват.

След като първите слани почернеят листата, отрежете растението и внимателно извадете клубените. Проверете клубените, за да отстраните всички повредени, и поставете здравите клубени с главата надолу на сухо, защитено от замръзване място, за да изсъхнат за една седмица. Почистете почвата с четка и ги опаковайте в кутия или контейнер, пълен с хартия, пясък, вермикулит