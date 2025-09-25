5 зеленчука, от който трябва да вземете семена тази есен

Отглеждането на зеленчуци у дома е радостно хоби; то носи топли и удовлетворяващи чувства, докато сеете семена, отглеждате растения и накрая берете реколтата. Ако искате да развиете самостоятелността си още повече, можете да го направите, като запазите семена от домашно отглеждани зеленчуци. И можете да направите това безплатно.

Запазването на зеленчукови семена е чудесен начин да спестите пари и да продължите да отглеждате любимите си сортове година след година. Когато откриете сорт, който харесвате, защо да харчите пари за семена всяка година, когато можете да ги събирате и съхранявате от собствените си реколти? За някои това може да се прави година след година, което ги прави зеленчукови семена, които трябва да купите само веднъж.

Боб

Бобът оглавява списъка с най-лесните за отглеждане зеленчукови семена, които трябва да купите само веднъж. Това са плодовити растения, които надеждно произвеждат изобилие от шушулки, а бобът е лесен за събиране в края на сезона.

Берете зърната, докато се развиват през лятото, и накрая оставете няколко шушулки на растението, за да продължат да узряват. Най-добре е тези шушулки да се оставят да изсъхнат естествено на растението; ако обаче времето стане много влажно, можете да отрежете лозите и да окачите растенията на закрито, за да досъхнат.

Когато шушулките станат сухи и хрупкави, съберете ги на ръка от растението, като запазите най-добрите шушулки и отстраните всички повредени. След това можете да съберете семената на боба от вътрешността им и да ги съхранявате в хартиени торбички или стъклени контейнери, за да ги посеете отново следващата година.

Грах

Когато отглеждате грах , той се нарежда редом с боба като едни от най-добрите за съхранение на семена. Това означава, че ако намерите сорт наследство, който абсолютно харесвате, това го прави зеленчукови семена, които трябва да купите само веднъж, тъй като можете да продължите да отглеждате, съхранявате и събирате семена сезон след сезон.

Оставянето на шушулките на лозата да изсъхнат естествено в края на сезона може да ви възнагради с огромно количество безплатни семена. Отново, шушулките трябва да пожълтят и да изсъхнат напълно на растението, до степен, в която сухият грах ще дрънка. Ако шушулките се навлажнят, можете да ги наберете и да ги разпръснете върху тава на закрито, за да изсъхнат.

Съберете шушулките и ги отворете, за да извадите семената на граха отвътре. Внимавайте внимателно за признаци на грахов молец, който може да бъде неприятна изненада, когато белите граха. Ако видите малки гъсеници, признаци на шлака или повреден грах, винаги е най-добре да ги изхвърлите, вместо да запазвате семената.

Съхранявайте граха в херметически затворен контейнер или стъклен буркан. Можете да добавите пакетчета силикагел в контейнера, за да абсорбирате влагата и да предотвратите мухлясането на семената.

Картофи

Отглеждането на картофи е изключително популярно поради своята простота и удоволствието от събирането на домашно отгледани картофи. Независимо от вида картофи , които отглеждате, независимо дали са ранни или основни сортове, е възможно да запазите собствените си картофи за разсад, за да ги засадите на следващата година.

Когато берете картофи през лятото и есента, си струва да отделите няколко хубави, без дефекти грудки, които да съхранявате през зимата, с намерението да засадите картофи отново през пролетта.

Съхранявайте само картофи , които не са повредени или меки, и не е необходимо да ги миете преди съхранение. Можете да изчеткате излишната пръст, но не е необходимо да правите пълно почистване, тъй като това ще ограничи потенциала им за съхранение.

Чесън

Ако отглеждате чесън и искате да избегнете разходите за закупуване на нови луковици всяка година, запазването на част от домашно отгледаната реколта е чудесен начин. Стига да знаете как правилно да отглеждате и съхранявате чесъна , е лесно да презасадите луковици – и е по-безопасен вариант от отглеждането на чесън от магазин.

Събирайте чесъна в средата до края на лятото, когато листата му окапват. Внимавайте да извадите луковиците от почвата и да ги изсушите. Този процес на изсушаване на луковиците гарантира, че те могат да се съхраняват възможно най-дълго време и е ключов, ако се стремите да запазите луковици, за да ги засадите отново.

Правите това, като изчеткате излишната мръсотия и отрежете излишните листа, оставяйки стъблото от шест до девет инча, преди да поставите чесъна на тъмно, добре проветриво място за период до три седмици.

Отделете някои от най-големите луковици, за да ги засадите отново, тъй като засаждането на по-големи скилидки е един от начините да отгледате по-голям чесън през следващата година. Разделете луковиците на скилидки и засадете чесъна през есента.

Чушки

Запазването на семена от чушки е лесен начин да отглеждате едни и същи растения всяка година, ако сте определили любим и надежден сорт чушка или люта чушка .

Въпреки това, преди да се опитате да запазите семена, проверете дали избраният от вас вид е семейна реликва, а не хибриден сорт, тъй като последният няма да се развие чрез семена и ще бъде загуба на време и усилия.

За да се съберат семена, чушката трябва да е напълно узряла. Това обикновено се проявява с достигане на крайния цвят на плода и по-мека текстура. Необходимо е търпение, но то си заслужава, тъй като семената от неузрели плодове могат да бъдат нежизнеспособни.

Разрежете чушката и внимателно изстържете всички семена (за работа с по-люти видове люти чушки се препоръчва използването на ръкавици ). Семената трябва да се изплакнат, за да се почисти пулпата, и след това да се изсушат, което може да се направи, като се подредят на равномерен слой върху чиния в добре проветриво помещение за няколко седмици