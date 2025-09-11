Този чудотворен зеленчук укрепва сърцето

Грахът е едно от най-често консумираните и най-лековитите растения в този регион. Въпреки факта, че този зеленчук редовно се яде като добавка към различни салати и яхнии, малко хора знаят за неговите изключителни лечебни свойства.

Високата концентрация на витамини, минерали, антиоксиданти и фитонутриенти в граха осигурява важни ползи за здравето, вариращи от поддържане на здравето на очите до предпазване от някои видове рак.

Здраве на очите

Грахът съдържа каротеноидите лутеин и зеаксантин. Тези хранителни вещества помагат за предпазване на очите ви от хронични заболявания като катаракта и свързана с възрастта макулна дегенерация. Лутеинът и зеаксантинът действат като филтри срещу вредната синя светлина, която допринася за катаракта и макулна дегенерация.

Храносмилателно здраве

Грахът е богат на куместрол, хранително вещество, което играе роля в предпазването от рак на стомаха. Проучване от 2009 г., проведено в Мексико Сити, показа, че ежедневният прием на грах и други бобови растения намалява риска от рак на стомаха с 50%.

Грахът е богат и на фибри, което помага за по-лесното храносмилане на храната през червата.

Имунно здраве и противовъзпалителни свойства

Грахът е пълен с антиоксиданти, които помагат за изграждането на имунната система . Следните хранителни вещества в граха действат като антиоксиданти:

Витамин С

Витамин Е

Цинк

Катехин

Епикатехин

Противовъзпалителните хранителни вещества в граха са свързани с намаляване на риска от възпалителни състояния като диабет, сърдечни заболявания и артрит .

Следните витамини и хранителни вещества, открити в граха, помагат за намаляване на възпалението:

Витамин А

Витамин B

Куместрол

Ферулова

Кафеена киселина

Катехин

Епикатехин

Писумсапонини I и II

Пизомозиди А и В

Контрол на кръвната захар

Грахът е богат на фибри и протеини, които помагат за регулиране на начина, по който усвоявате нишестетата. Протеинът и фибрите в граха забавят разграждането на въглехидратите и помагат за контролиране на кръвната захар. Проучванията показват, че консумацията на диета с високо съдържание на протеини намалява кръвната захар след хранене при хора с диабет тип 2.

Грахът също има нисък гликемичен индекс. Това означава, че е по-малко вероятно да имате внезапни скокове на кръвната захар след консумация.

Здраве на сърцето

Възпалението и стресът, причинени от свободните радикали (окисление), могат да допринесат за образуването на плаки по стените на кръвоносните съдове. Омега-3 и омега-6 мастните киселини, открити в граха, помагат за намаляване на окисляването и възпалението и предотвратяват образуването на плаки.

Освен това, магнезият, калият и други минерали, съдържащи се в граха, могат да намалят риска от високо кръвно налягане.

Грахът е добър източник на витамини C и E, цинк и други антиоксиданти, които укрепват имунната система. Други хранителни вещества, като витамини A и B и куместрол, помагат за намаляване на възпалението и понижаване на риска от хронични заболявания, включително диабет, сърдечни заболявания и артрит.

Хранителни вещества на порция

Порция от 1/2 чаша зелен грах (около шепа) съдържа:

Калории: 59

Протеин: 4 грама

Въглехидрати: 12 грама

Захари: 4 грама

Калций: 21,2 милиграма

Желязо: 1 милиграм

Размери на порциите

Въпреки че грахът е източник на хранителни вещества, той е и сравнително богат на въглехидрати . Внимавайте да не прекалявате с приема на нишесте. Всичко, от което се нуждаете, е половин чаша, за да получите всички ползи за здравето от граха.