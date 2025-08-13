7 растения, които с едно подрязване през август ще цъфтят до есента

Подрязването на цветя през лятото, които са прецъфтели, често може да ви даде безплатен пропуск за втора вълна от обилни цъфтежи, съживявайки сънливите бордюри чак до есента. В тази статия ще намерите 7 цъфтящи растения, които можете да отрежете или подрежете за още един изблик на цветна сила.

Още: Летни жеги: Тези 5 растения се нуждаят от много вода сега

Растения, които да отрежете през август за повече цветове

За да си гарантирате втори цъфтеж в края на лятото и есента, просто трябва да изберете правилните цъфтящи растения за подрязване и рязане – и няколко добри ножици за задачата. Би трябвало да сте доволни от двустранни ножици (секатори) или ножици за рязане, в зависимост от количеството, което трябва да отрежете, и прецизността на разрезите, които трябва да направите.

Мушкато

Оставете издръжливите мушката на произвола на съдбата, когато летните горещини настъпят, те скоро започват да се разрастват безцелно, измествайки съседните растения и като цяло стават доста агресивни. След като издръжливите мушката са развили първите си цветове и венчелистчетата започнат да опадат, растенията също стават малко разхвърляни.

Още: Какво да засеете през август: 5 цветя, които ще издържат на жегите и ще цъфтят дълго

Ахилея

Пухкавите растения бял равнец (известни още като ахилея) създават лесни слънчеви фокусни точки, разпръснати сред по-големи бордюрни декоративни растения и листни растения. Вместо да оставяте ахилеята да пусне семена след първия си цъфтеж, е разумно да я отрежете през лятото, за да подтикнете рагстението обратно към нов период на цветна пухкавост.

Непета (Котешка мента)

Веселата непета е прекрасно многогодишно растение, което вирее добре в частична сянка и бедна почва. Еднакво жизнерадостно, когато се разлива от контейнери или се поклаща в летните бордюри, нейният спокоен характер често е неустоим за местните котки, които могат да ви помогнат да я поддържате във форма през летния сезон, като скришно похапват листата ѝ или се търкалят по храстовидните ѝ маси.

Още: Градинарски календар за август: Резитба, засаждане и грижи за богата реколта и пищен цъфтеж

Алстромерия

Премахването на първите увяхващи цветове със сигурност ще съживи вашите перуански лилии и ще оползотвори максимално способността им за дълъг цъфтеж. Но вместо да режете алстромерията, внимателно хванете стъблото на увяхващия цвят близо до основата и го издърпайте. Би трябвало да можете да го извадите без прекалено много съпротивление.

Ако видите част от корена, не се паникьосвайте – това е, което искате да видите. Това е, което стимулира растението да даде тласък на втория цъфтеж, който може да продължи до есента. Би трябвало да видите нови стъбла да поникват от земята в рамките на две седмици.

Още: Трик с кофа, който ще ви избави от комарите в градината

Лантана

Лекотата на докосване е изключително важна за красивата лантана – но си струва да посегнете към байпасния нож през август, за да придадете на тази извита красавица лятна подстрижка.

Ако забележите места, където първият цвят избледнява, отрежете горните няколко сантиметра от растежа, като премахнете както стария цвят, така и поддържащото стъбло. Само това сравнително скромно подрязване подготвя растението за следващата фаза на цъфтеж. То също така поддържа растенията здрави и насърчава цялостната храстовидност.

Още: Лунен календар на градинарството за август 2025 година

Исопов анасон

Няма да се налага да работите твърде много, за да извлечете максимума от това внушително зашеметяващо растение с неговите благоприятни за опрашители лилаво-сини цветни шипове. Между тези пухкави цветни шпилки и тези загадъчни листа, ухаещи на анасон, исопът е наистина вълнуващо многогодишно растение, което да имате в цветните си лехи.

Дамска мантия

Тези ярки изблици на пухкави шартрез цветове ще започнат да изглеждат малко уморени до средата на лятото, така че август е вашият шанс за задоволително подстригване. Можете да си позволите да подрежете растенията си Дамска мантия с около половината от размера им в средата на лятото, особено ако листата им изглеждат малко износени след седмици на лятно слънце.

Още: 9 неща, които всеки градинар трябва да направи през август, за да е богата реколтата