Бомбардировач, радари, логистика: За 2 седмици Украйна порази мощно руски цели в Крим (ВИДЕО)

Бомбардировач, радари и логистика - за две седмици специалните сили „Призраци“ на украинското военно разузнаване (ГУР) са унищожили 8 руски военни цели на незаконно окупирания от Москва полуостров Крим. "Майсторите от специалната единица „Призраци“ на ГУР към Министерството на отбраната на Украйна продължават методичната демилитаризация на временно окупирания полуостров", хвалят се от агенцията и посочват какво са засегнали прецизните атаки по военна инфраструктура.

Атаки с дронове: какво е унищожено за две седмици в Крим според ГУР?

Дроновете на „Призраци“ са поразили:

фронтови бомбардировач Су-24;

антена в радиопрозрачен купол;

радарна станция 39N6 „Каста-2Е2“;

дрон "Орион";

две радарни станции 48Ya6-K1 „Подлет“;

товарен влак и превозно средство „Урал“ на руските войски.

В сводката си от украинското военно разузнаване не включват унищожения самолет МиГ-29, за който се похвалиха вчера, 4 декември: Унищожихме руски самолет МиГ-29 и радарен комплекс в Крим: украинското разузнаване се хвали (ВИДЕО).

Снимка: Скрийншот, YouTube канал на ГУР

Още преди това, на 21 ноември, от единицата "Призраци" се похвалиха с ударен хеликоптер, радари и други обекти на полуострова.

Генералният щаб на украинската армия пък съобщи на 28 ноември, че в окупирания град Саки на полуостров Крим са били ударени противовъздушни съоръжения и е бил атакуван хангар за дронове: Украинската армия: Унищожихме склад с руски дронове в Крим, ударихме голяма рафинерия (ВИДЕО).