За какво да се ползват руските замразени активи: Борисов ще направи предложение до ЕНП (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще направи предложение на Съвета на ЕНП за замразените руски активи, стана ясно от изявлението му пред медиите в парламента. Той ще настоява активите да бъдат ползвани за възстановяване на Украйна, но и за растеж на Европа. Според Борисов тези активи трябва да бъдат дадени за иновации, за да достигаме Китай и САЩ. В началото на седмицата Борисов е разговарял по темата и с лидера на ЕНП Манфред Вебер.

Припомняме, че наскоро Европейската комисия предложи да се отпусне на Украйна „репарационен заем“ на стойност 140 милиарда евро, обезпечен със замразени руски активи, държани в ЕС. Почти всички се намират в белгийската банка Euroclear. Такова действие би изисквало единодушно одобрение от всички държави членки на ЕС. Белгия обаче продължава да блокира инициативата, страхувайки се, че Русия някой ден може успешно да я съди. А целта на ЕС е Киев да върне конкретния заем само ако и когато Руската федерация изплати на Украйна репарации за нанесените щети по време на войната.

Водата в мелницата на военнолюбците

Лидерът на ГЕРБ е против чрез замразените руски активи да се дават за оръжия за войната в Украйна.

"С тези замразени руски активи не трябва да наливаме вода в мелницата на военнолюбците, за да се дават за оръжия и за война. Още повече съм убеден, че след като така здраво се е заел с този проблем, накрая президентът Тръмп ще има успех и ще има мир", каза Борисов.

Ключовата дума е мир

Според него така или иначе тази война е чудовищна със стотици хиляди жертви, разрушения и тежък дисбаланс и рецесия в цяла Еврпа и тук като европейци трябва да направим това, което прави президентът Тръмп, за когото ключовата дума е мир.

"Моето мнение като председател на ГЕРБ и пред ЕНП и пред всички колеги е мир. Трябва да постигнем мир, след това има време, когато да започнат всички други допълнителни преговори, които да защитят територията на Украйна, тяхното самочувствие. За всичко съм за, въпросът е мир", добавди Борисов.

Той също така прогнозира, че до месец или два, доктрината на Европа ще съвпадне с тази на Тръмп.