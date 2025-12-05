Аржентинци връщат нападател на Лудогорец

Нападателят Матиас Тисера се завръща в Лудогорец. Той беше под наем в аржентинския Уракан, но договорът му изтича на 31 декември и от южноамериканския клуб нямат намерения да го задържат. Тисера премина под наем в Уракан още в началото на 2025 г., но след като изигра 27 мача, в които вкара 2 гола и записа 1 асистенция, ще се завърне в Разград.

Матиас Тисера има близо 100 мача за Лудогорец

29-годишният аржентинец пристигна в Лудогорец през зимата на 2022 година от родния Платенесе срещу 881 000 евро. Според сайта „Transfermarkt“ тогава пазарната му стойност е била 2 милиона евро, като само 3 месеца след като се присъедини към „орлите“, тя е спаднала до 1 милион евро. След възходи и спадове, в момента оценката на Тисера е 1.2 милиона евро. За Лудогорец аржентинецът изигра 96 мача, в които отбеляза 28 гола и записа 9 асистенции. Наемът му в Уракан беше първият му трансфер след пристигането му в Разград, като „орлите“ дори получиха 200 000 евро за сделката.

Лудогорец се бори на три фронта

Във временното класиране на Първа лига Лудогорец е на 3-то място с 33 точки, които спечели в 16 мача – 9 победи, 6 равенства и 2 загуби. Това ги поставя на 3 точки зад втория ЦСКА 1948 и на 8 зад лидера Левски. Припомняме, че „орлите“ са изиграли мач по-малко. В Лига Европа разградчани са на 25-то място с 6 точки. Толкова има и 24-тия Базел, като неговата позиция е последната, която дава право на участие в елиминационната фаза. До края на календарната година за Лудогорец остават два мача в Първа лига – домакинство на Славия и отложеното гостуване на Берое. И по един мач в Лига Европа и Купата на България – домакинство на ПАОК и 1/8-финал срещу Септември.

