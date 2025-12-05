Войната в Украйна:

05 декември 2025, 11:19 часа 304 прочитания 0 коментара
Наркотици и химикали: Откриха ги в дома на криминално проявен

Служители на Първо районно управление – Бургас иззеха опасни химикали и наркотични вещества при претърсване на двуетажна постройка на в кв. "Победа". Постройката е обитавана от 45-годишен мъж, известен на органите на реда. Той е задържан за срок до 24 часа.

По данни на полицията са открити и иззети бутилки с киселина, корселин, йод, ацетон, люспи за почистване, червено прахообразно вещество (фосфор), електронна везна, пакет с надпис "MCM" с тегло около 200 г и около 20 г амфетамин.

По случая е образувано бързо производство.

