Истинските двойки остават: Само 5 рози преди финала на "Ергенът: Любов в рая"

Наближа финалът на телевизионното предаване "Ергенът: Любов в рая", а напрежението между участниците расте с всяка изминала минута след поредицата от признания и развалени отношения. Във вилата отново избухнаха изненадващи остри конфликти, които е възможно да преобърнат хода на събитията. Натали за пореден път е несигурна и поставя чувствата си към Орлин на изпитание с емоционално писмо. Но важният въпрос е кои от двойките ще стигнат до последния епизод.

Важно решение в "Ергенът: Любов в рая" определи първите финалисти (СНИМКИ)

Без измами и тайни уговорки

Истинската любов не е лесна, нито пък финалните избори в романтичното шоу. От епизода в четвъртък (4 декември) разбираме, че на последната Церемония на розата ще бъдат дадени само 5 рози. С тази новина водещата Райна шокира жените и мъжете по време на коктейла.

А участниците сами ще трябва да решат кои двойки заслужават роза. Сред основните кандидати са: Кристина и Петър, Габи и Калоян, Филипа и Йовица, Радо и Галена, Благовеста и Денис, както и двойката, в която вече се наблюдава сериозна връзка - между Киара и Красимир. Припомняме, че по-рано тази седмица певицата заяви, че е влюбена официално пред всички.

За да оцелеят в "рая" обаче трябва да са искрени без "измамни връзки, уговорки или лъжи".

Интрига след интрига, раят се превръща в ад. Радо и Левент бяха въвлечени в скандал с шокиращи реплики и закани за физическа саморазправа.

Атмосферата в шоуто бе хаотична и пълна с много емоции - любов, ревност, съмнения, конфликти, което ще направи заключителната последна част от сезона критична за участниците в първия сезон.