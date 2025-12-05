Херо развърта метлата в Ботев Пловдив – поне трима ще си съберат багажа

Треньорът на Ботев Пловдив Димитър Димитров подготвя сериозна чистка в тима по време на зимната пауза. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите Херо, както всички наричат именития специалист, вече е изготвил своя „черен списък“ с ненужни играчи и поне трима футболисти на „канарчетата“ ще си съберат багажа. Както е известно, още при представянето си Димитров обяви, че по време на предстоящата пауза ще направи някои промени по състава на „жълто-черните“.

Стивън Петков почти сигурно ще напусне Ботев

Един от сигурните напускащи Ботев Пловдив е новото попълнение на тима – Стивън Петков. Нападателят пристигна на „Колежа“ без пари през лятото, след като договорът му с португалския Фейрензе изтече и не бе подновен. Той обаче тотално разочарова с представянето си. До момента 30-годишният футболист е записал 12 мача за тима в Първа лига, в които се е отчел с една-единствена асистенция. Той е обвързан с „жълто-черните“ до лятото на 2026-та.

"Канарчетата" ще се подсилят на няколко позиции

Ботев пък опита да се подсили на няколко позиции по време на зимния трансферен прозорец. Димитър Димитров вече е наясно с качествата на играчите, с които разполага, но иска да изчака до края на есенния дял на шампионата, за да прецени с точност на кои футболисти ще разчита през пролетта. Възможно е предстоящата чистка да бъде и по-мащабна.

