Лайфстайл:

Ефектът Мондиал'26: 200 000 нови работни места и 30 милиарда долара за американската икономика

05 декември 2025, 10:58 часа 249 прочитания 0 коментара
САЩ очаква близо 10 милиона чужденци да посетят страната по време на Световното първенство по футбол през 2026 година, се казва в изявление на Държавния департамент. „САЩ очаква около 10 милиона посетители от чужбина. Световното първенство ще генерира 30 милиарда долара за американската икономика и ще създаде 200 хиляди работни места“, заявиха от Държавния департамент в социалните мрежи.

В САЩ очакват близо 10 милиона чужденци да посетят Мондиала

Преди това държавният секретар на САЩ Марко Рубио подчерта, че притежаването на билети за Световното първенство не гарантира американски визи за чуждестранни граждани. Въпреки това, както посочи президентът на САЩ Доналд Тръмп, консулските служители на САЩ ще дадат приоритет на интервютата с желаещите да пътуват до Мондиала. За да увеличат шансовете си за получаване на виза своевременно, американският лидер посъветва да кандидатстват за документа възможно най-скоро.

Световното първенство през 2026 година ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада от 11 юни до 19 юли.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
САЩ Световно първенство по футбол Световно първенство по футбол 2026
