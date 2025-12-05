Ефектът Мондиал'26: 200 000 нови работни места и 30 милиарда долара за американската икономика

САЩ очаква близо 10 милиона чужденци да посетят страната по време на Световното първенство по футбол през 2026 година, се казва в изявление на Държавния департамент. „САЩ очаква около 10 милиона посетители от чужбина. Световното първенство ще генерира 30 милиарда долара за американската икономика и ще създаде 200 хиляди работни места“, заявиха от Държавния департамент в социалните мрежи.

В САЩ очакват близо 10 милиона чужденци да посетят Мондиала

Asked about the @FIFAcom World Cup’s economic benefits to the US, @AndrewHGiuliani tells @ramayade:



President @realDonaldTrump and Gianni Infantino recently discussed this in the Oval Office—$30 billion in economic output with an additional $17 billion to GDP. pic.twitter.com/zhqSRtYwMt — Atlantic Council (@AtlanticCouncil) December 4, 2025

Преди това държавният секретар на САЩ Марко Рубио подчерта, че притежаването на билети за Световното първенство не гарантира американски визи за чуждестранни граждани. Въпреки това, както посочи президентът на САЩ Доналд Тръмп, консулските служители на САЩ ще дадат приоритет на интервютата с желаещите да пътуват до Мондиала. За да увеличат шансовете си за получаване на виза своевременно, американският лидер посъветва да кандидатстват за документа възможно най-скоро.

Световното първенство през 2026 година ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада от 11 юни до 19 юли.

