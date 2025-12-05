Спорт:

Балтийските държави обсъждат демонтирането на жm линията с Русия и Беларус

Президентите на Латвия (Едгарс Ринкевич), Литва (Гитанас Науседа) и Естония (Алар Карис) се срещнаха в Рига, за да обсъдят решението за демонтиране на железопътната връзка с Русия и нейния съюзник Беларус. Ако бъде взето такова решение, това трябва да бъде направено съвместно.

Карис отбеляза, че ситуациите в Естония, Латвия и Литва се различават, затова е логично действията им да бъдат координирани. Въпросът ще бъде препратен на министрите за по-нататъшно обсъждане, ще има консултации и с военни експерти, съобщава LETA

От своя страна литовският президент Науседа също говори за значението на Балтийската отбранителна линия, която се гради в сътрудничество с Полша. Варшава на свой ред обмисля създаването на Източна отбранителна линия.

Европейската комисия ще разгледа осигуряването на финансиране в краткосрочен и дългосрочен план, заяви литовският президент. Той добави, че балтийските страни подготвят и мерки за противодействие на мобилността, като част от тях ще бъде е именно отказването от железопътни връзки с източните страни.

