Антистресови храни: Здравето на червата е свързано с мозъка и нервната система

Хроничният стрес и тревожността „атакуват“ телата ни и влияят негативно върху цялостното ни благополучие. Стресът определено влияе както на физическото, така и на психическото здраве.

Борбата с отговорностите и ежедневието не е лесна, но експертите казват, че никога не бива да забравяме да се грижим за себе си.

В резултат на натрупания стрес в тялото ни, често имаме повишен апетит, а порциите ни се увеличават всеки ден.

Експертите посочват, че храненето под стрес не винаги е „лошо“. Понякога тялото ни дава сигнали за това какво му липсва или какво има в излишък.

„Когато консумирате твърде много храна поради стрес, когато постоянно ядете и търсите утеха в храната – това е „стресово хранене“, казват експертите.

„Храненето от стрес“ е процес, при който тялото търси повече храна поради повишаване на кортизола, хормона на стреса.

„Кортизолът причинява желание за сладки и солени храни. Когато сте стресирани, тялото отделя кортизол, който причинява отделянето на глюкоза. Всичко това е следствие от реакцията на нашето тяло“, казва д-р Мастела, която се занимава с хранителни разстройства в университетска клиника в САЩ.

Храненето под стрес влияе на мозъка и тялото ни. Според ново изследване, храната, която виждаме в чинията си, може да „намали“ стреса ни.

Според д-р Иън Смит , експерт по чревни заболявания, здравето на червата ни е свързано с мозъка и нервната система и следователно със способността на тялото да се справя със стреса.

„Връзката между тревожността и червата е много сложна. Тревожността или стресът могат да задействат имунната ни система да изпраща сигнали за разрушаване на чревната лигавица. Небалансираното или увредено черво реагира на стреса в тялото ни. Това може да причини увреждане на червата и храносмилателния тракт и това е порочен кръг, който се случва в тялото ни“, казва д-р Смит.

Изследванията показват, че всички пътища към здравето започват с чревния микробиом и нашето храносмилателно здраве често зависи от него.

Микробите, които живеят в червата ни, са тясно свързани с нашето настроение, метаболизъм, имунна функция, храносмилане, хормони, възпаление и дори генна експресия.

Най-ефективният начин да се справите с чревните си бактерии е да избирате подходящи храни за тях, такива, които са подходящи за тялото. Препоръчват се много пресни храни.

Най-добрите храни за облекчаване на стреса, препоръчвани от експерти за добра храносмилателна функция, психично здраве и цялостно благополучие, са сьомга и други постни протеини, богати на омега-3 мастни киселини, плодове, особено горски плодове, яйца, ядки, портокали, пилешко месо, тъмен шоколад...