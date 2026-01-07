Бързи задачи в зимната градина, които ще ви спестят 40 часа през пролетта

С настъпването на зимата, градинарите мечтаят за пролет. И все пак, докато може би очаквате радостите от градината, може би също така се страхувате от домакинската работа. Но какво ще стане, ако можете да свършите някои от тези задачи сега и да си спестите часове работа по-късно, когато всичко, което искате да направите, е да се забъркате в пръстта?

Как да се грижите за саксийните си хортензии през зимните месеци

Докато градинските ви растения са в латентно състояние, започнете пролетните градинарски задачи и спестете време по-късно. От подготовката на инструментите до организирането на семената, има много неща, които можете да направите за пролетната градина още сега.

Ако можете да завършите почистването на градината преди да падне сняг, ще си спестите часове време през пролетта. Колко време ще отнеме тази задача зависи от размера на вашата градина. Може да отнеме от един до няколко часа. Съберете листата с гребло и ги опаковайте в торбички, за да направите плесен за листа, или ги добавете към купчината компост . Като алтернатива можете да използвате листа за мулчиране на растенията.

Подрежете и компостирайте изхабените многогодишни растения. Някои видове могат да останат непокътнати през зимата. Например, оставянето на семенните главички на ехинацеята на място подкрепя местните птици, като им осигурява източник на храна. Почиствайте обаче листата, тъй като те могат да мухлясат или да предават болести.

Поливайте растенията обилно

Растенията обикновено не се нуждаят от поливане през зимата, но има изключения . Има ползи от доброто, обилно поливане по време на сухи зимни периоди, ако живеете в по-топъл климат, където няма много – или никакъв – сняг.

Във всеки климат, вечнозелените растения могат да се възползват от периодично обилно поливане през зимата, особено по-младите растения, които все още се установяват. Направете това сега и вашите растения ще бъдат по-здрави и ще се нуждаят от по-малко вода през пролетта. Просто не забравяйте да поливате растенията само когато не очаквате силни замръзвания веднага след това. Отделете няколко минути за всяко растение, което би могло да се възползва от вода, за да спестите това време в началото на пролетта.

Справете се с тревните площи

Ако живеете в климат с минимални снеговалежи или ако имате дълъг период без сняг, може би ще можете да свършите известна работа по тревата си. Сега не е моментът да торите , поливате или засявате , но можете да свършите други задачи, които ще подготвят тревата ви за здравословен вегетационен период.

Например, можете да отделите известно време за почистване на слама, ако не сте правили това от няколко години. Тънък слой слама е добър – той помага за задържане на влагата в почвата и предпазва тревата при студени периоди. Но помислете за почистване, когато слоят стане по-дебел от половин инч (1 см). Отделете толкова време за тази задача, колкото сте имали. Почистването на целия двор може да отнеме няколко дни, но дори и няколко часа ще ви помогнат да подготвите пролетта.