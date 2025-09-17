Царят на есенната градина: Този зеленчук обожава студ и дъжд

Ако искате култури, които не са твърде взискателни, зеленото и лилавото зеле са идеални за тази цел. Зеленото зеле, Brassica oleracea var.sabauda, ​​и лилавото зеле, Brassica oleracea var.acephala , са двугодишни растения, принадлежащи към семейство Кръстоцветни ( Brassicaceae ).

Най-добрият тор за зелето: Зелките няма да се напукат и ще са големи колкото диня

Те нямат глава като зелето, растат на стъбло, което не е годно за консумация, за разлика от листата, които могат да бъдат плоски и къдрави.

Зелето, този скромен листен зеленчук, всъщност е един от най-важните селскостопански продукти в света. Произхожда от Източното Средиземноморие, а историята на отглеждането му датира отпреди повече от 4000 години. От древногръцки записи до римски имперски градини, славянски зимни градини и съвременни биологични ферми, то е здраво вкоренено в кулинарните, културните и икономическите практики по цялата планета.

Първите писмени сведения за него датират от Древна Гърция и Рим , където е било използвано както за кулинарни, така и за медицински цели. Съвременната форма на зеле, с компактна глава, се е развила около I век сл. Хр. През 16 век Жак Картие го донася в Северна Америка, където бързо се превръща в незаменима култура.

Устойчив на ниски температури

Те са богати на витамини A, B, K и C, както и на калий, калций, фосфор и желязо. Имат ниска калорична стойност и са добри за предотвратяване на инсулти и инфаркти, както и за прочистване на черния дроб от токсини.

Листата са лесни за смилане, използват се сурови, в салати или като яхния, или като добавка към супи и други подобни. След като листата се откъснат от стъблото, израстват нови. По-младите листа са по-меки, по-старите са по-твърди. Листата са още по-вкусни с настъпването на по-ниски температури, така че тези растения могат да се отглеждат през зимата . Може да се направи и сок, който е много хранителен. Те могат да издържат на температури до -20 градуса.

Те предпочитат плодородна почва, богата на хранителни вещества, което означава, че преди засаждане трябва да се добавят азот, фосфор и калий или NPK

Трябва да се осигури напояване, защото растенията обичат ежедневно поливане след засаждане, т.е. поне през първите седем дни. По-късно нуждата от вода намалява и те понасят добре сушата, за разлика от другите зелеви видове.

Те са нападнати от дървеници.

Що се отнася до болестите, той е доста устойчив на растителни болести. Напада се от мана, но не толкова, че да повлияе на качеството на листата. Както всички кръстоцветни, напада се от зелеви крилца, както и от други вредители , например кафява и мраморна.

Повлиява добре на екологична защита , ако не е желателно използването на фунгициди. Всички кръстоцветни, включително къдравото зелено и лилаво зеле, реагират добре на защита с домашно приготвено, неварено мляко, ако се третират срещу дървеници. Оцет за салата и сода бикарбонат също помагат за същата цел. Желателно е да се постави мулч около стъблата, за да им се помогне да се справят със сушата.