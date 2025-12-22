Как да запазим розмарина жив през зимата

Розмаринът е средиземноморска билка, която може да понесе леки слани, но често се бори да оцелее при екстремни студове. За щастие можете да предпазите розмарина от зимния студ, като го презимувате на закрито или му осигурите защита на открито в по-мек климат. Открийте важни съвети за това как да поддържате розмарина си процъфтяващ през студените месеци.

Как да отглеждате правилно розмарин на закрито

Как да защитим розмарина на открито през зимата

Розмариновите растения виреят най-добре на слънчеви места и защитени от силни ветрове. За да им помогнете да оцеляват през зимата, покрийте основата с 7,5 до 15 см слой естествен мулч , като дървени стърготини или слама без плевели, преди замръзване. Този мулч действа като изолатор, предпазвайки корените и предотвратявайки замръзването на почвата.

Добавете конуси или капаци за редове

В допълнение към мулчирането, е полезно да се защитят стъблата и листата на розмарина преди настъпването на зимата. Розови шишарки или плаващи покривала за редове са добри материали за защита. Когато използвате покривала за редове, изберете такива, специално предназначени за защита от замръзване, и ги закрепете на линията на почвата с камъни или скоби за озеленяване.

Резини и мулчиране

Подрязването и мулчирането са други методи за защита на розмарина. След първите леки есенни слани, подрежете малките растения розмарин до около 15 см над земята, като внимавате да не порежете вдървените стъбла. След това натрупайте 10-15 см нарязани есенни листа, слама или друг естествен мулч върху растението, за да го изолирате през зимата.

Тъй като розмаринът е в латентно състояние в студено време, той няма нищо против да бъде покрит с малко мулч, но не забравяйте да отстраните мулча рано през пролетта, за да могат растенията да започнат да растат отново.

Саксийните растения розмарин могат да оцелеят и на открито с мулчиране, но ще искате да увиете чувствителните към замръзване саксии и контейнери с зебло, балончесто фолио или стари одеяла, за да ги предпазите от счупване.

Как да презимуваме розмарин на закрито

Розмаринът трудно издържа на студените зими, типични за Зона 7 и по-студените региони. За да поддържате розмарина си да вирее в тези райони, планирайте да внесете растенията или резниците си на закрито през зимата. Този преход на закрито ги предпазва от температури под нулата, за да могат да оцелеят до следващия вегетационен период.

Презимуват цели растения

За да презимувате цели растения розмарин, изкопайте ги през есента преди първите слани . Растенията растат по-добре, ако имат голяма коренова топка, така че поставете лопатата си на поне 15 сантиметра от стъблата на розмарина, преди да започнете да копаете. След като изкопаете растението, поставете го в голяма саксия с прясна почвена смес и го оставете да се аклиматизира към контейнера си за отглеждане за няколко дни, преди да го преместите на закрито.

Вземете резници от стъбла

Ако не искате да изкопаете цялото си растение розмарин, можете също да вземете резници от стъблата на растението и да ги вкорените във вода или почва с малко хормон за вкореняване. Резниците от розмарин трябва да са с дължина около 10 до 15 сантиметра. Резниците, взети от здрави клони с нов растеж, са склонни да се вкореняват най-добре. Резниците от розмарин може да се нуждаят от четири до осем седмици, за да развият корени, така че бъдете търпеливи, докато чакате новите растения розмарин да пораснат.

Съвети за грижа за закрито

Грижата за розмарина на закрито през зимата е лесна. Поставете розмарина на прозорец, който получава шест до осем часа ярка индиректна светлина всеки ден. Поливайте само когато почвата е суха на допир. За да поддържате листата еластични, помислете за използването на овлажнител или поставянето на растението върху тава с камъчета, за да увеличите влажността.