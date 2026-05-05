Цветя, които поникват от семе само за няколко седмици

Хубавите неща идват на тези, които чакат, но и моменталното удовлетворение е забавно. Или, възможно най-близко до моменталното удовлетворение – поне що се отнася до градинарството. Докато някои растения могат да отнемат години, за да узреят, не всички растения изискват дълго чакане за големи, красиви плодове и ние имаме списък с прекрасни цветове, които го доказват.

Ето различни едногодишни цветя, които можете да отгледате от семена и които би трябвало да покълнат в рамките на няколко седмици (или дори дни). Ще разгледаме средно колко време им отнема да покълнат и цъфтят, и ще ви дадем няколко съвета, за да сте сигурни, че вашите бебета са щастливи и здрави. Не забравяйте, че всяка опаковка семена е различна и условията на отглеждане могат да бъдат голям фактор, но следването на тези ръководства би трябвало да ви гарантира, че ще получите силни разсади за възможно най-кратко време. Вземете почвата за саксии и нека се потопим в работата.

Циния (Zinnia elegans): 4-8 дни

Цинията (Zinnia elegans) е едно от любимите ни цветчета заради разнообразието от цветове. Освен това, те покълват удивително бързо, пониквайки само за четири дни след засаждането. След това, при подходящи условия, можете да видите първите цветове само за шест седмици - и циниите ще продължат да цъфтят до първата слана, ако са щастливи.

Ключът към бързото покълване на семената на цинията е температурата на почвата. Циниите обичат, когато почвата е над 21 градуса по Целзий, така че трябва да изчакате до последната дата на замръзване, за да ги засадите, или да използвате почвен термометър, като например водоустойчивия термометър за температура на почвата, ако искате да сте точни. Засадете семената на цинията си на място, което е осветено от слънцето, но се уверете, че сте на разстояние един от друг, така че да има въздушен поток между цветовете. В противен случай може да се наложи да се справите с гъбична инфекция, която се разпространява по цялата ви градина.

Невенчета (Tagetes spp.): 5-8 дни

Невенчетата (Tagetes spp.) са едногодишно растение, което е лесно за отглеждане и може да изпълни градината с пъстри цветове. Засаждането на невенчета има и практически ползи , като например факта, че те могат да привлекат полезни опрашители. И на всичкото отгоре, те поникват бързо, като покълват само за около седмица, а цъфтят за осем седмици.

Невенчетата растат в почти всякакъв вид почва, но изискват добър дренаж, така че може да се наложи да добавите малко перлит или кокосови влакна към почвата си, ако е с високо съдържание на глина. Те ще растат и на частично слънце, но ще изглеждат много по-живи, ако са засети на място, където са напълно изложени на слънце. Едно от нещата, които трябва да знаете, преди да засадите невенчета, е да бъдете внимателни при резитбата, тъй като някои видове имат сок, който може да причини обрив.

Невен (Calendula officinalis): 5-15 дни

Невенът (Calendula officinalis) не само цъфти бързо, но и е доста лесен за отглеждане, което го прави чудесен за начинаещи. Известен още като „саксиен невен“, можете да очаквате невенът да покълне от семената за около 5 до 15 дни. След това очаквайте цветовете ви да започнат да се появяват в рамките на около 60 до 90 дни.

Невенът е изключително лесен за отглеждане от семена, особено ако го засадите на закрито 6 до 8 седмици преди последната дата на слана. Можете обаче просто да пуснете семената в пръстта, ако нямате време, но го направете възможно най-близо до последната дата на слана. Той вирее добре на пълно слънце и в добре дренирана почва, но може да се нуждае от малко сянка от горещото следобедно слънце през лятото. Невенът е едногодишно растение за хладен сезон, което означава, че е силно толерантен към по-студено есенно време. Но ако вашият регион има горещо лято, може да откриете, че цъфтежът се забавя по време на жегата или че растенията започват да умират. За да удължите сезона на цъфтеж, отстранете прецъфтелите цветове и прищипнете всички крака, за да могат вашите растения невен да останат хубави и компактни.

Настурции (Tropaeolum majus): могат да покълнат за 7 дни

Като разкошно лятно цвете, устойчиво на елени , латинките (Tropaeolum majus) са отлични за засаждане както в декоративни, така и в зеленчукови градини. Освен че създават красиви цветове и стърчащи стъбла, латинките могат да отблъскват насекоми по естествен начин , като действат като капан за вредители като листни въшки. Семената покълват само за около 10 дни и могат да започнат да цъфтят след 6 седмици, така че вашите растения ще бъдат защитени от тези весели цветове през целия вегетационен период.

Засейте семената си от латинка някъде, където има пълно слънце, освен ако не сте в горещ климат. Ако случаят е такъв, осигурете им известна защита от парещото следобедно лятно слънце. Латинките не се интересуват особено от качеството на почвата - те ще растат в почти всичко, включително почва с ниско съдържание на хранителни вещества. Оставете ги да си направят работата и не им давайте твърде много тор, за да компенсирате, или ще се окажете с гъста зеленина и малко цветове.

Далия (Dahlia x hybrida): 5-14 дни

Ако има цвете, което е по-зашеметяващо и разнообразно от далията (Dahlia x hybrida), уведомете ни. Далиите не само се предлагат в луда гама от цветове и листа, но и растат невероятно бързо. Можете да очаквате покълване още след пет дни. Далиите, отглеждани от семена, обаче може да цъфтят по-бавно от тези, отглеждани от грудки, така че вероятно ще трябва да изчакате между 100 и 120 дни за цъфтежа.

Най -доброто място за засаждане на далии е място с пълно слънце. Те ще се нуждаят и от плодородна почва, която остава влажна, но има добър дренаж. Ако ги засаждате някъде, където температурите падат под -5 градуса по Целзий, тогава ще трябва да ги изкопаете преди първата слана и да съхранявате малките грудки, които са се развили, на хладно и тъмно място до следващата година.

Петунии (Petunia x hybrida): 7-10 дни

Ако имате нужда от възможно най-близък до незабавен цъфтеж, не търсете повече от петунията (Petunia x hybrida). Семената на петунията покълват само за около 7-10 дни и цъфтят за 30 дни. Освен това, те не са взискателни към поддръжката и се предлагат в толкова много цветове, че можете да имате динамично изглеждаща градина, готова за употреба веднага щом последните зимни умори са готови да бъдат премахнати.

Семената на петунията могат да се засеят на закрито преди последната слана или директно на открито - просто се уверете, че температурата на почвата е над 22 градуса по Целзий. Петуниите се нуждаят от добър дренаж, но могат да растат на почти всякакво ниво на излагане на слънце. Въпреки това, ще получите най-ярки цветове, ако ги засадите на пълно слънце.