Единствените видове хортензии, които трябва да подрязвате през есента

Има нещо в хладното есенно време, което може да ви накара да нетърпеливи да излезете в градината си, за да я подредите и подготвите за зимата. От подсяване на тревата до разделяне на многогодишни растения, вашият списък със задачи за есенно градинарство може лесно да стане доста дълъг. Ако имате хортензии в двора си, резитбата определено е в този списък. Само определени видове хортензии обаче трябва да се подрязват през есента.

Сутрин или вечер - кога е правилно да поливате хортензиите през август

Има две категории хортензии: хортензии, цъфтящи върху стари дървета, и хортензии, цъфтящи върху нови дървета . Хортензиите, които цъфтят върху нови дървета, могат да се подрязват през есента. Те включват сортове метлица (Hydrangea paniculata) и гладка хортензия (Hydrangea arborescens). Тъй като сортовете едролистна хортензия (Hydrangea macrophylla) и дъболистна хортензия (Hydrangea quercifolia) цъфтят върху стари дървета, резитбата им през есента може да повлияе на цъфтежа им през следващата година.

Какви грешки допускаме при засаждане на хортензии?

Когато хортензиите цъфтят върху млади издънки, цветовете и пъпките им се образуват през един и същи сезон. Това означава, че можете да ги подрязвате през есента, зимата и ранна пролет, преди да започнат да пускат нови издънки. Хортензиите, цъфтящи върху стари издънки, образуват пъпките си през предходния сезон. Ако подрязвате тези сортове през есента, ще съкратите времето, необходимо за развитието на дървесината и пъпките, от които се нуждаят за следващата година. Хортензиите, които цъфтят върху стари издънки, трябва да се подрязват 30 до 45 дни след като са приключили с цъфтежа.

Още: Защо хортензиите трябва да се засаждат през есента?

Как да подрязваме метличести и гладки хортензии

Есенната резитба може да помогне за подреждането на растенията ви, но знанието как да подрязвате хортензиите правилно е ключово. Въпреки че тези сортове хортензии могат да се подрязват през есента, за да се подобри външният им вид и форма, всяка строга резитба трябва да се извършва в края на зимата или пролетта. Вашата хортензия (и нейните вредители) ще бъдат в латентно състояние през това време, така че има по-малък риск от навлизане на вредители през раните, оставени от резитбата.

Как правилно да торите хортензиите с английска сол

Ако имате метличести или гладки хортензии, започнете процеса на есенна резитба с отрязване на пресечените клони. Въпреки че това не е необходимо за здравето на растенията, то ще ви позволи да поддържате хортензиите си спретнати и ще ви помогне по-лесно да видите каква резитба е необходима за форма и външен вид. След това отрежете всички обрасли клони, мъртва дървесина или повредени стъбла. Докато подрязвате хортензията си, можете да премахнете някои стари клони, за да поддържате формата ѝ и да ѝ върнете желания вид. Когато подрязвате метличести хортензии, отрежете стъблата точно над дебелите им пъпки. Този сорт не се нуждае от голямо количество резитба, но резитбата помага да се запази размерът му.