Цветята, които се самозасаждат в градината и защо е важно това да се избегне

При избора на растения за цветната градина е важно да се вземе предвид способността им да се самозасаждат, за да се избегнат неприятни изненади под формата на неконтролирано разпространение. Някои растителни видове са толкова агресивни, че могат да изместят по-деликатните култури, заемайки цялото налично пространство в градината.

Какво е самозасаждане и защо е опасно?

Самозасаждането е процесът, чрез който растението разпространява семената си по парцела. Това е естествен механизъм, който помага на растенията да оцелеят и да се размножават. За градинарите обаче самозасаждането може да бъде проблем. Тези растения растат бързо, заемайки повече място и измествайки други видове. Те активно използват хранителни вещества, влага и светлина, което ги прави недостъпни за по-ценни култури. Някои растения са особено склонни към самозасаждане и могат да се превърнат в истински врагове на вашата цветна градина.

Пресаждане на цветя: Вместо камъни, сложете това на дъното на саксията

Кои цветя се самозасаждат в градината?

Обикновена маргаритка. На пръв поглед това скромно и нежно растение е символ на пролетта. Но маргаритките притежават удивителна устойчивост и способността да се разпространяват бързо. Те лесно се вкореняват във всяка почва и образуват гъст килим. В рамките на няколко сезона цветната леха може да се превърне в розово-бяло поле, където другите растения трудно ще се разпространяват. За да се контролира разпространението на маргаритките, е важно своевременно да се премахват прецъфтелите цветове, като се предотвратява узряването им.

Оксалис (Oxalis). Дървесният киселец привлича вниманието с нежните си трилистни листа и малки цветове. Известен е обаче и със способността си да се размножава бързо. Семената на дървесния киселец израстват от капсулите си на няколко метра, а подземните му корени образуват гъсти рогозки. Ако не се контролира, дървесният киселец може да заеме до един квадратен метър почва за един сезон, запълвайки дори най-недостъпните пространства, като пукнатини между плочки и пътеки.

Кога е идеалното време за пресаждане на стайни цветя?

Аквилегия (калумбина). Аквилегията е ценена заради грациозните си цветове с форма на камбанка. Тя обаче е склонна към самозасяване и кръстосано опрашване, което може да доведе до хибриди с матови цветове и малки съцветия. За да се предотврати това, е важно да се премахнат прецъфтелите съцветия, преди да образуват семенни шушулки.

Ливаден здравец. Непретенциозен и мразоустойчив, ливадният здравец изглежда като идеален избор за лятна вила. Въпреки това, той бързо заема мястото в градината. Семената му се разпръскват от вятъра и дъжда, а корените му проникват дълбоко в почвата, което затруднява плевенето. За да се ограничи растежът му, се препоръчва засаждането на здравец в контейнери или поставянето на бордюри по периметъра на цветната леха.

Върболистна лебедка (плачеща трева). Това красиво многогодишно растение често се използва за украса на езера. То обаче има и агресивен характер. Коренищата му растат бързо, а семената му лесно се вкореняват във влажни почви. Ако не се контролира,то може да завладее крайбрежните райони и да измести други растения.

Единствените видове хортензии, които трябва да подрязвате през есента