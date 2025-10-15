Как да предпазите прасковата в градината от студа през зимата?

Ако мечтаете за сочни праскови през лятото, откъснати от вашата градина, тогава есента е идеалното време да се погрижите за овощните си дръвчета. Известният градинар Марта Стюарт обясни как правилно да се подготви прасковено дърво за зимата, така че да се събуди силно през пролетта и да даде щедра реколта. Студът, резките температурни промени и вредителите могат да обезсмислят цялата работа на градинаря.

Как да защитим прасковените дървета през зимата?

Защитете ствола и короната. Първата задача е да се предпази дървото от замръзване, вятър и гризачи. Основната цел е да се предпази надземната част на растението от температурни промени и студен вятър. За целта увийте ствола и короната с дишащ материал, като например зебло, картон или специален агрофибър. Младите дървета са особено чувствителни, затова завържете клоните заедно и внимателно ги огънете към земята, докато са все още гъвкави. Когато температурата падне под нулата, клоните стават крехки и тогава е твърде късно.

Избягвайте употребата на пластмасово фолио и херметични материали, тъй като те ще „задушат“ дървото и ще му попречат да диша.

Мулч. Кореновата система на прасковата не обича резки промени в температурата, така че не забравяйте да мулчирате почвата около ствола. Преди това разрохкайте почвата и полейте добре дървото. След това покрийте кореновата зона със слой мулч с дебелина 30–40 см. Идеални материали за мулчиране са сухи листа (не от овощни дървета), дървени стърготини, торф, слама или нарязани клони.

Ако във вашия регион има чести зимни размразявания или дъждове, най-добре е да избягвате употребата на дървени стърготини, тъй като те могат да залепнат.

Обилно поливане преди замръзване. През есента прасковеното дърво трябва да „събере влага“, преди да изпадне в състояние на покой. Поливайте го обилно, но внимателно – избягвайте образуването на локви. Количеството вода зависи от възрастта на дървото, вида на почвата и нейното съдържание на влага. Ако почвата вече е достатъчно влажна, пропуснете поливането. Избягвайте преполиване, особено при тежки глинести почви, тъй като това може да доведе до гниене на корените.

Защита от вредители и болести. Най-честите врагове на прасковите са къдравостта на листата и монилиозата (гниене на плодовете). И двете болести се активират през зимата. След като листата опадат, третирайте дървото с 3% разтвор на бордолезова течност или друг препарат, съдържащ мед. Тази процедура унищожава гъбата, която „зимува“ върху кората. През пролетта, преди отваряне на пъпките, третирането трябва да се повтори.

Не забравяйте да премахнете всички паднали или изгнили плодове, тъй като те могат да се превърнат в източник на инфекции.

Не бързайте да подрязвате клони през зимата, по-добре е да го направите в края на февруари или дори март. Зимната резитба може да отслаби дървото и да провокира болести. Също така, не прилагайте торове до пролетта, тъй като те могат да събудят дървото преждевременно.

