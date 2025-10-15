5 тора, които всеки градинар трябва да знае как се използват

Всеки градинар мечтае за изобилна реколта и красива цветна градина, а за да се постигне това, е необходимо да се осигурят на растенията необходимите хранителни вещества. Сред широката гама от минерални торове има универсални и незаменими препарати, които си струва да държите под ръка по всяко време. Но също така е важно да знаете кога и как е правилно да ги използвате.

Торовете, които всеки градинар трябва да има

Калциевият нитрат съчетава калций и азот. Калцият е от съществено значение за образуването на здрави клетъчни стени в растенията, което прави листата и стъблата здрави и устойчиви на механични повреди и болести. Калцият също така помага за предотвратяване на гниене на цветовете при доматите и други овощни култури. Азотът във формулата насърчава енергичния растеж на зелената маса, подобрява фотосинтезата и подобрява цялостното здраве на растенията. Калциевият нитрат се абсорбира бързо, което го прави идеален за листно подхранване и кореново поливане.

Монокалиевият фосфат съчетава два други важни елемента: фосфор и калий. Фосфорът стимулира развитието на силна и здрава коренова система, което е особено важно през началните етапи на растежа на растенията. Той също така играе роля в цъфтежа и образуването на плодове.

Калият повишава имунитета на растенията, намалявайки риска от болести, подобрява метаболизма и насърчава образуването на вкусни, сочни и ароматни плодове. Този тор е особено полезен през периода на активен цъфтеж и плододаване, когато растенията се нуждаят от максимално хранене.

Благодарение на балансирания си състав, азофоската е подходяща за повечето растения и може да се прилага по време на обработка на почвата през есента или пролетта, както и през целия вегетационен период за допълнително подхранване. Тя стимулира кореновия и надземния растеж, подобрява устойчивостта на растенията на стрес и болести и спомага за повишаване на добивите.

Амониевият сулфат съдържа два ценни елемента: сяра и азот. Сярата е от съществено значение за синтеза на протеини и подобрява метаболизма на растенията. Азотът в тора е отговорен за растежа на зелената маса. Амониевият сулфат е особено важен за киселиннолюбиви култури като хортензии, боровинки и рододендрони, тъй като помага за поддържане на оптимална киселинност на почвата и подобрява храненето на растенията. Този тор прави растенията по-декоративни, устойчиви и плодородни.

И накрая, магнезиев сулфат. Той съдържа елементи, които играят ключова роля в усвояването на фосфора и стимулират азотния метаболизъм. Магнезият е централен компонент на молекулата на хлорофила, от съществено значение за фотосинтезата и зеления цвят на листата. Сярата подобрява синтеза на протеини и активира азотния метаболизъм, което насърчава здравословния растеж и развитие на растенията. Магнезиевият сулфат често се използва за лечение на признаци на хлороза и други дефицити, увеличавайки жизнеспособността на културите и добива.

Тези препарати покриват основните нужди на различни култури, подобряват структурата на почвата, повишават имунитета на растенията и допринасят за получаването на богата и висококачествена реколта.

