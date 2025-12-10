Едно нещо, което винаги трябва да проверите, преди да използвате сламен мулч в градината си

Представете си, че сте купили бали слама, за да мулчирате градинските си лехи през есента. Щастливо постелете сламата, уверени, че правите каквото е необходимо, за да предпазите растенията си от настъпващия студ. Минават няколко седмици и започвате да виждате малки зелени издънки, които поникват от почвата. Тези плевели се конкурират с вашите растения за ресурси и напълно съсипват вида на градината ви. Може да има някои градинарски грешки, които могат да се научат само по трудния начин, но главоболието, което току-що описахме, лесно се избягва. Просто трябва да отделите малко време, за да огледате сламата, преди да я използвате като мулч. Най-вече искате да внимавате за семена на плевели, които ще покълнат в градинските ви лехи скоро след като докоснат почвата. Трябва да избягвате слама, която е била пръскана с хербициди, въпреки че това не е нещо, което можете да видите.

Някога чудили ли сте се какво всъщност е сламата? Сламата е изсушеното стъбло, което остава след прибирането на зърнени култури, като пшеница или ечемик. Тези стъбла се навиват на бали и се използват за различни цели в земеделието и градинарството. Използването на слама като мулч е изключително полезно, особено за зеленчукови лехи, поради способността ѝ да задържа влагата и да задушава плевелите. Например, сламата е най-добрият вид мулч, който помага на ягодовите ви растения да процъфтяват.

Въпреки всичко казано, проблемът е, че намирането на слама без семена в нея може да бъде предизвикателство. Когато една от основните причини за мулчиране е спирането на плевелите, покриването на градинските ви лехи със слама, пълна със семена на плевели, определено не е най-добрата идея.

Всякакви семена в сламения мулч могат да се превърнат в плевели

Няма съмнение, че трябва да използвате слама в двора и градината си . Тя е евтина, лесна за разпръскване и изключително полезна за вашите растения и почва. Сламените мулчове, пълни със семена на плевели, обаче могат да нанесат хаос в лехите ви. Сламата е по същество остатък от зърнена реколта. Това означава, че има вероятност тя да задържи част от семената от тази култура. Когато разпръснете сламата върху градината си, семената на зърното падат на земята, където могат да покълнат. Преди да се усетите, ще имате разсад от ечемик, овес или пшеница навсякъде. И, разбира се, всички плевели, които ще поникнат на полето, също се събират от комбайните и се смесват със сламата.

Как да разберете дали балите слама, които току-що сте купили от разсадника или градинския център, съдържат жизнеспособни семена? В най-добрия случай, повечето обяви за продукти ще посочват, че сламата има минимално количество прах и семена, като тази двукилограмова бала Out-Grow 100% изцяло натурална пшенична слама . Можете да опитате да поискате препоръки от приятели и съседи, които градинарстват със слама, но вероятно ще бъде трудно - може би дори невъзможно - да намерите напълно слама без семена. Вместо това можете да оставите балите да гният навън на слънце и дъжд поне месец. Всички жизнеспособни семена ще умрат от топлината, генерирана вътре в балите, или ще покълнат на място. Издърпайте кълновете на ръка, оставете ги да умрат естествено или ги напръскайте с разреден оцет, за да ги убиете. Дръжте отлежалата и прясната слама отделно. Прясна слама обикновено има златистожълт оттенък, който става по-блед с напредване на възрастта.

Разграничавайте сламата от сеното и избягвайте пръсканата с хербициди слама

Що се отнася до елиминирането на всякаква възможност за разпръснати семена, друга грешка при мулчирането със слама, която ще навреди на градината ви, е да не знаете какъв материал купувате. Много градинари бъркат сено и слама и неволно покриват задния си двор със семена от плевели. Сеното се събира от пълноценна реколта, обикновено люцерна или ръж, която се отглежда за храна на животни.

Въпреки че сламата произхожда от зърнените култури и понякога се използва и като храна за животни, сламата и сеното са различни продукти. За разлика от сламата, сеното трябва да съдържа семена. Семената са това, което прави сеното толкова хранително за животните. Бала слама и бала сено изглеждат сходни и понякога термините се използват взаимозаменяемо, така че бъдете изключително внимателни, когато пазарувате мулч със слама.