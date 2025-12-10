Войната в Украйна:

Кабинетът предлага за орден Стара планина известен математик, подготвил десетки шампиони

10 декември 2025, 16:44 часа 219 прочитания 0 коментара
Министерският съвет предлага проф. д.н. Сава Гроздев да бъде награден с орден „Стара планина“ - първа степен, за неговите изключителни заслуги в областта на образованието и математическите науки и по случай навършването на 75 години.

Сава Гроздев е роден на 13 юли 1950 г. Завършва Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1974 г. Проф. Гроздев е автор на система за откриване и подкрепа на изявени ученици и студенти в областта на математиката, както и на математически модел за следене на подготовката и ученето, внедрен в процеса на обучението, както и в спорта.

Под неговото научно ръководство българският национален отбор по математика печели световната титла през 2003 г. в Япония. В резултат на използването на създадената от него система в периода 1999 - 2003 г. България печели от световните олимпиади общо 30 медала от 30 възможни - 17 златни, 11 сребърни и 2 бронзови. През 2003 г. ръководи екип от учители, който печели наградата Prize “Meritorious” като лауреат на Международното състезание “Write-a-problem-set International Challenge” на Американската компания “Best Practices in Education”.

Понастоящем Сава Гроздев преподава в Университета по застраховане и финанси - София и в Нов български университет. През годините е водил лекции в Софийския университет, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Бургаския свободен университет и Икономическия университет - Варна. Работил е в Института по математика и Института по механика към Българската академия на науките.

Проф. Гроздев е главен редактор на списание „Математика и информатика“, което се индексира в Web of Science. От 1992 г. насам е основател и главен редактор на списание „Математика плюс“, както и е съиздател на „International Journal of Computer Discovered Mathematics”.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
