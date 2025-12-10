Спорт:

Звезда на Левски се прибра вкъщи, няма да играе за Купата

10 декември 2025, 16:08 часа 169 прочитания 0 коментара
Звездата на Левски Евертон Бала е потеглил към Бразилия, пишат колегите от Sportal.bg. Бразилецът не тренира днес с тима в последното занимание на столичния гранд за 2025 година. По медийна информация старши треньорът Хулио Веласкес ще разпусне играчите си след мача с Витоша Бистрица от 1/8-финалите за Купата на България. Срещата е от 17:30 часа на стадион "Георги Аспарухов".

От тренировката днес отсъстваше единствено Евертон Бала, който часове след успеха над Спартак (Варна) отлетя за Бразилия, пишат от Sportal.bg. В заниманието се включиха Мустафа Сангаре и Георги Костадинов, които обаче пропускат мача с третодивизионния тим поради изтърпяване на наказание.

Междувременно стана ясно, че старши треньорът на Витоша - Кристиян Узунов, има и допълнителна мотивация да победи Левски. Той е цесакар и целият му живот е минал в ЦСКА, а Левски винаги е бил дразнител за феновете на "армейците", както и обратното.

"По принцип съм цесекар. Целият ми живот е минал в ЦСКА. Подписах договор с първия отбор, изиграх няколко срещи. Като цяло съм си от червения клуб. Разбира се, емоцията да победиш Левски, срещал съм я. Даже в юношеските години доста ми се е случвало.", каза Узунов пред "Дарик радио".

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
