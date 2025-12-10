Блокада: ГКПП “Кулата“ е затворен от гръцките фермери

Блокадата на ГКПП "Кулата - Промахон“ днес е от 15:00 до 19:00 часа. Гръцките фермери пак затвориха пункта и движението остава сериозно затруднено.

Още: Национално достойнство под блокада: 20 години овчедушие

На Промахон са разположени трактори и тежка земеделска техника на гръцките фермери. Въпреки напрежението част от шофьорите на тирове, чакащи на границата, проявяват разбиране към протестите на земеделците, като посочват, че и те са засегнати от високите цени и трудните условия на труд.

На граничния пункт "Илинден – Ексохи" към момента всички автомобили преминават безпрепятствено, като трафикът там е нормален, предава БНР.

Още: Гръцките фермери отново блокираха "Кулата"