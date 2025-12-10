Студентите излизат масово в подкрепа на антиправителствените протести (ВИДЕО)

Студенти от различни специалности подготвят демонстрации в подкрепа на антиправителствените протести, които ще се проведат в днес (10 декември) в 18 часа. Първата акция беше организирана от студенти от НАТФИЗ, които излязоха на шествие, за да покажат недоволството си от управлението. Те се събраха в 15:00 часа пред сградата на академията, където скандират "Шиши вън" и "Оставка", както и пеят "Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен". Около 16:20 част от тях се отправиха към Софийския университет, откъдето по-късно предстоят нови студентски шествия.

От НАТФИЗ обясняват още, че са тръгнали към СУ, за да може оттам "всеки от тях да се включи в протеста както пожелае".

"Студенти против мафията"

От 16:45 инициативата "Студенти против мафията", която обединява студенти от различни университети в страната, се събира пред централния вход на Софийския университет, за да заяви позицията си срещу "модела на завладяната и корумпираната държава, олицетворяван от Делян Пеевски и Бойко Борисов". След това ще тръгне шествие към площад "Независимост", където участниците ще се включат в очаквания голям антиправителствен протест. От НАТФИЗ уточняват, че предварителна координация със студентите от СУ не е имало.

Междувременно друга група млади хора, обединени в "Студентска инициатива "Стоп"", също подготвят демонстрация, но с начало в 18:00 часа, отново от Софийския университет. Планираният маршрут е по бул. "Цар Освободител", през пл. "Княз Александър I" и до пл. "Независимост".

"Днес показваме, че гласът на младите няма да бъде пренебрегван. Искаме той да бъде чут ясно, силно и категорично. От нас зависи бъдещето на страната ни – ако не го защитим ние, никой няма да го направи вместо нас", пишат организаторите от "Стоп" и подчертават, че демонстрацията им е съгласувана със Столичната община.