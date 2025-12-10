Веласкес каза как определя титулярния състав и разкри: Асен Митков няма да играе срещу Витоша

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди двубоя на "сините" срещу Витоша Бистрица от Купата на България. Специалистът заяви, че промени в титулярния състав не се базират на противника и дивизията, в която играе. Стартовите 11 се определят от моментното състояние на футболистите. Освен това испанецът разкри, че Асен Митков няма да вземе участие в срещата, а Евертон Бала е отпътувал за Бразилия, защото ще става баща.

Веласкес: Оги, Сангаре, Костадинов, Асен Митков и Евертон Бала

"Имахме възможност да анализираме съперника. Гледахме техни мачове. Наблюдавахме начина, по който играят, когато притежават топката и когато се защитават. Промените в стартовите 11 не се базират на това отборът, срещу който играем, от коя дивизия е. Ще преценим какво е натоварването при играчите и моментното им състояние", заяви Веласкес.

"Асен Митков е играч от отбора като всички останали. Както към него, така и към всички останали имам абсолютно доверие. Нашите задължения, като хора, които съставляваме спортно-техническия щаб, са да направим така, че всички футболисти, на база това как работят и доверието в тях, да показват най-доброто от себе си. Утре Асен няма да бъде опция, защото изпитва болка. Няма да може да попадне в групата за мача. Подхождаме по нормален начин", допълни той.

"Петимата футболисти, които няма да попаднат в групата за мача, са Оги, Сангаре, Костадинов, Асен Митков и Евертон Бала, който в близките часове очаква да стане баща", разкри испанецът.

Играчите са фокусирани върху мача. Не сме имали свободен ден тази седмица. Използвахме всички дни, за да тренираме. Намирам момчетата абсолютно концентрирани за утрешния двубой. С идеята да изиграят добър мач и да го спечелят. Уважение към турнира и към противника. Трябва да влезем отговорно в мача и да зарадваме нашите фенове. Моят начин да процедирам е ден за ден и седмица за седмица. Ако трябва да оценим периода, в който сме тук, истината е, че се чувствам много щастлив в този клуб", каза още треньорът на Левски.

