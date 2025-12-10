Треньорът на Лудогорец с ласкави думи за новото елитно попълнение в Разград

Старши треньорът на Лудогорец – Пер-Матиас Хьогмо, даде пресконференция преди двубоя на разградчани с ПАОК в Лига Европа. Специалистът очаква във всеки мач мотивацията да е на най-високо ниво. Той отличи разликата между Първа лига и европейските клубни турнири. Норвежецът се изказа ласкаво за новия кондиционен треньор в щаба си - Джон Филипс. Англичанинът е висококвалифициран специалист с богат международен опит. Последно работи като оглавяващ и контролиращ кондиционния процес на отборите в групата „Ред Бул Сокър“, където негови шефове са Юрген Клоп и Марио Гомес.

Хьогмо преди Лудогорец - ПАОК

„Очаквам във всеки мач мотивацията да е на най-високо ниво, това е културата на Лудогорец. Разбира се, във всеки мач от шампионата развиваме отбора. Шампионатът и Лигата на конференциите са доста различни. Изправяме се срещу по-различен отбор спрямо този на Селта. Надявам се да развиваме играта – както в защита, така и в атака“, заяви Хьогмо.

„Очаквам всеки отбор, идващ при нас за евромачове, да бъде подготвен. Важи и за ПАОК. От нас зависи да създаваме различни по вид положения. Доволен съм от създадените шансове и срещу Славия, срещу Селта също създадохме. Прониквахме през линиите. Трябва да можем да влизаме отляво и отдясно, да създаваме, но и да реализираме шансовете си“, допълни той.

„Щастлив съм, че всеки от играчите се бори, показват смелост, не спират да се борят. Имаме шанс да играем за 9 точки, след Селта отборът е мотивиран, има голямо желание. Джон ме впечатли мен, а и клуба. Има знания, работи добре кондиционно, има опит в много клубове, има принос в научната сфера. Идва от системата на Ред Бул, притежава наистина изключителен опит. Както споменахте, имаме натоварен календар – предизвикателство е. Попитахте и Диниш как се справя, самият той открива нови детайли. С привличането на Джон имаме още един компетентен специалист, ще ни помогне страшно много“, завърши треньорът на Лудогорец.

