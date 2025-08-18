Есенни дървета, които ще направят двора ви приказен

Има много варианти на дървета за есенни цветове, които могат да добавят прекрасни нюанси на червено, жълто и златно към вашата сезонна градина с поразителната си зеленина в драматични огнени нюанси.

С настъпването на есента, есента е времето да се насладите на крещендото от цветове на някои от най-добрите дървета, които показват сезонната палитра. Този променящ се спектър от нюанси е един от най-зашеметяващите трикове на природата и като напълните градината си с подборка от вечнозелени и широколистни дървета за есенни цветове като част от вашите градински идеи , можете да се насладите на вълшебно сезонно зрелище.

Идеалният двор: Подберете овощни и декоративни дървета за хармонична градина

Широколистните дървета разпръскват пърхаща каскада от листа, образувайки килим под краката си в калейдоскоп от есенни цветове - от охра и изгоряло оранжево, през червеникаво, бронзово, пурпурно и наситено сливово. Освен изобилието от цветове от листата, дърветата с червени плодове и други цветове на горски плодове са жизненоважен източник на храна, който има допълнителното предимство да привлича птици и други диви животни във вашата градина. За най-драматични ефекти, смесете ги с вечнозелени дървета за уединение и скриване , които ще осигурят по-тъмен фон на ярките нюанси.

Още: Задължително направете резитба на тези дървета през август

Има избор от дървета с есенен цвят от всякакъв размер и е важно да вземете предвид височината и разклонението на избрания от вас сорт, за да сте сигурни, че имате място за него. Дори ако имате много малък заден двор или двор, има дървета за малки градини , както и най-добрите дървета за отглеждане в саксии , които предлагат есенен цвят.

Уверете се, че знаете как да засадите дърво, преди да започнете да копаете. Най-доброто време за засаждането им е през по-студените месеци, от ноември до март, в зависимост от климата във вашата зона на издръжливост . Като цяло обаче, ако засадите преди дървото си преди Коледа, то ще се приживее по-добре, тъй като почвата е по-топла.

Много от тези дървета за есенно оцветяване са лесни за отглеждане, не изискват много резитба и понасят различни почви и климатични условия. Има и такива с добавен размер на красива декоративна кора, които могат да заемат централно място, когато окапят листата си и разкрият голите си форми.

Гинко Билоба

Още: 5 дървета, които никога не трябва да засаждате до къщата си

„Гинко Билоба – дървото бодлива коса, е известно с необичайната си форма на листа и е любимо сред озеленителите по целия свят“, обясняват те.

Гинко е устойчиво и интересно дърво, чиито уникални ветрилообразни листа се отличават с ярък, равномерен златист оттенък. Името билоба произлиза от „bis“, което означава два, и „loba“, което означава лопатчат, което се отнася до формата и разделянето на листата.

Те са магнит за пари: Това са дърветата, които трябва да засадите в двора си

Когато обмисляте как да отглеждате гинко дърво , то може да се подрязва, за да се постигнат множество форми, а „когато е засадено и узряло по алеите, есенната украса на златните му листа е спираща дъха красива“, добавят експертите от Хилиър.

Издръжливо дърво, което ще се установи във всяка почвена структура с добър дренаж, може да толерира претъпкано, уплътнено кореново пространство в градски двор.

Още: Най-доброто време от годината за засаждане на череша

Малус Еверест - Дива ябълка

Дивите ябълки вероятно са най-добрите от всички зимни плодове и заедно с красивия си пролетен цвят, имат голяма гъвкавост поради разнообразието от налични размери. Има много малки сортове, които са идеални за по-малки пространства, дворове или дори идеи за градинарство в контейнери , като например Malus 'Red Jade' или M. toringo subs. sargentii. Птиците обикновено предпочитат по-малките диви ябълки.

Най-големият организъм в света бавно се изяжда

За по-голямо пространство можете да се насладите на пролетните цветя и есенните плодове на редове дива ябълка, може би оформени по алея или разпръснати по моравата. Уверете се, че знаете как да засаждате дива ябълка, за да се насладите на най-добри резултати.

Малус Еверест има много предимства с красиви бели цветове през пролетта, които се отварят от алени пъпки и избледняват до розово, а тези лъскави плодове са оцветени в червено, оранжево и жълто.

Още: Климатична отговорност: Как Виена пази градските дървета в жегите

Кое е най-красивото дърво за есенни цветове?

Има толкова много красиви есенни дървета, които предлагат впечатляващи сезонни цветове и ви помагат да отпразнувате този най-драматичен сезон в градината. Подбрахме най-добрите си предложения, но има още много, на които да се насладите и да откриете. Изберете и цветовете, които да допълват другите растения, растящи във вашата есенна градина.