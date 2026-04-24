Гигантски лук без усилие: направете това точно преди засаждане

Лукът може да се подсилва по време на засаждането, осигурявайки здравословен старт. Достатъчна е проста обработка или иначе казано - торене. Какво включва то? Как трябва да се торят пролетните лукчета и какво трябва да се прави след поникването им? Ще намерите отговори на тези и други въпроси в тази статия.

Оптимална дата и условия за засаждане на пролетни лукчета

Лукът може да се отглежда по два начина: от семена или от пролетни лукчета. Последното е много по-лесно и дава по-надеждна реколта, поради което повечето градинари го избират. Малките луковици могат да се засаждат в земята през пролетта, за предпочитане от края на март/началото на април до края на април, или през есента, през септември или октомври. Почвата трябва да е размразена (поне 5-6°C).

Добрите условия за отглеждане са половината от успеха на отглеждането на този зеленчук, така че си струва да се грижим за тях. От какво се нуждае лукът? Преди всичко, плодородна, богата на хумус и добре дренирана почва с pH, вариращо от леко киселинно до неутрално (pH 6,5-7,0), за предпочитане през втората година след прилагането на оборски тор. Избраното място за него трябва да е топло и слънчево.

Лукът расте добре след тиквички, краставици и бобови растения. Не бива обаче да се засажда след видове от същото семейство, като луковични зеленчуци, цвекло, целина или моркови. Не забравяйте да осигурите възможно най-доброто съседство на лука.

Как да засадите зелен лук?

Искате да засадите зелен лук и се чудите как? Не е трудно, но си струва да следвате няколко съвета, които ще увеличат шансовете ви за успешна реколта:

Плевете, разрохквайте и изравнете лехата с гребло;

Изберете твърди и здрави луковици, които нямат мухъл;

Третирайте избрания зелен лук – инструкциите са предоставени по-нататък в статията.

Засадете луковиците с петата надолу и заострената страна нагоре, на дълбочина 4-5 см (трябва да стърчат леко над земята), оставяйки разстояние от 5-8 см между тях. Редовете със зеленчуци трябва да са на 30-40 см един от друг.

Поливането на лехата в края е от съществено значение.

Как трябва да се грижите за лука, след като започне да пониква? Не забравяйте редовно да плевите лехата и внимателно да разрохквате горния почвен слой по редовете. През пролетта, в сухи дни, поливането е важно. В началото на вегетационния период, когато пролетният лук достигне около 10 см дължина, можете да приложите първите естествени торове за лук.

Как трябва да третирате пролетния лук преди засаждане?

Получаването на плътен, вкусен и здрав лук е възможно дори за начинаещи градинари. Шансът за успешно отглеждане се увеличава с торене. Какво включва то? Преди засаждане накиснете или покрийте пролетния лук с подходящи препарати. Тези препарати имат защитен ефект – намаляват патогените и отблъскват вредителите. Те също така ускоряват вкореняването, стимулират растежа, а някои дори осигуряват хранителни вещества.

Как трябва да се третира зеленият лук преди засаждане? Можем да избираме между прахообразни и течни препарати. Най-добрите са:

Сода бикарбонат - добавете 1 равна чаена лъжичка сода бикарбонат към 1 литър хладка вода. Накиснете зеления лук в този разтвор за половин час и след това го засадете веднага;

Дървесна пепел - накиснете луковиците във вода за един час, след което ги оваляйте в пресята дървесна пепел;

Базалтово брашно - добавете достатъчно вода, за да се образува гъста паста. Добавете зеления лук, оваляйте го добре и го оставете да се накисне за 30 минути.

Трапезна сол - пригответе разтвор от 2 чаени лъжички сол и 1 литър вода, след което накиснете зеления лук в него за 3 часа. Това домашно средство намалява риска от нападение от вредител - лучен бръмбар.

Суроватка - просто накиснете зеления лук в нея за 30 минути.

