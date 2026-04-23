Най-добрата натурална тор за градината

Как да си направим билков чай ​​(основна рецепта)

Защо е необходимо да се използват билкови разтвори?

Хубавото време донесе радост в градината - много зеленина и цветя , а опитни градинари казват, че е донесло и шепа природни възможности да нахраните всичките си зелени приятели. А именно, почти всеки плевел от градината може да се превърне в полезен тор . Коприва, лайка, глухарче, бял равнец, детелина и подобни растения се използват за приготвяне на така наречените билкови настойки или чайове - естествени разтвори, които подхранват и укрепват растенията.

Тези чайове обогатяват почвата с азот, подобряват структурата ѝ и насърчават растежа на зеленчуци, плодове и декоративни растения. В зависимост от растенията, които използвате, билковите разтвори могат да служат и като естествена защита срещу вредители.

Билкови чайове:

подобрява качеството на почвата и я прави по-рохкава

богат е на микроелементи, витамини и аминокиселини

укрепва растенията и им помага да се борят по-лесно с болестите

подобрява ефекта на други органични торове

това е напълно естествено и безплатно.

Какви растения трябва да използвате?

Можете да използвате почти всяко диво растение, но с различни ефекти:

За подхранване (азот): коприва, детелина, киноа

За укрепване и минерали: глухарче, киселец

Срещу вредители: лайка , невен, босилек

Срещу листни въшки и мравки: мента, маточина, лавандула

Важно: използвайте растенията, преди да са положили семена, за да избегнете разпространението на плевели в градината.

Нарежете пресни билки и напълнете съд (пластмасов или дървен) почти догоре

Залейте с гореща вода.

Покрийте (не напълно херметически) и оставете да ферментира за около 10-14 дни

Разбърквайте от време на време.

Когато спре да се пени, чаят е готов. Прецедете го и го разредете:

1:10 за поливане на корените

1:20 за листно пръскане

Как се използва?

за по-слаби растения: на всеки 7-10 дни

за здрави растения: за 2–3 седмици

във фазата на плододаване: най-много веднъж месечно

Разтворът за растения е прост, ефективен и естествен тор, който едновременно подхранва растенията, подобрява почвата и защитава градината - без химикали и допълнителни разходи.