Голямата грешка, която всеки прави, след като премахне плевелите от двора си

След като сте завършили удовлетворяващата задача по премахването на досадните плевели от двора си, може би си мислите, че работата ви е свършена. Това не би могло да бъде по-далеч от истината. Има една задължителна стъпка, която може би забравяте, за да гарантира, че упоритият ви труд не е напразен. Ако я пропуснете, плевелите може бързо да завладеят отново. След като сте почистили двора си от плевели, никога не бива да оставяте земята гола. Ако все още не сте сигурни какво искате да засадите на току-що оплевеното място, е наложително да го покриете с нещо - дори със слой мулч. Това не само помага на земята да остане влажна след поливане, но и помага за предотвратяване на поникването на плевели. Освен това, не забравяйте да избягвате да оставяте изскубани плевели на земята, което е грешка при плевене, която причинява вреда на вашите цветни лехи

Покрийте голата почва, след като приключите с плевенето на плевелите

След като сте почистили градинската леха, не сваляйте ръкавиците си и не приключвайте за днес. Трябва да се уверите, че сте покрили почвата с нещо. Може да отнеме няколко допълнителни часа, но това е съществена част от процеса, който ще поддържа вашата градина - и по-широката околна среда - щастливи.

Ако вече имате план за засаждане на сега безплевелите си пространство, посейте избраните семена или засадете разсада, който наскоро сте донесли от разсадника. Координирайте внимателно разположението си, за да се уверите, че няма голи места, в които плевелите да се промъкнат. Изберете растения, които ще растат бързо. Кейлът и тиквата са бързо поникващи растения с големи листа или влачещи се навици на растеж. Циниите ще покрият парче земя за нула време с малко грижи и ще ви дарят с ярки цветове.

Ако искате да поддържате зоната чиста от растения, покрийте я със слой мулч или дори с търговски продукт, като например одеяло за ерозия.

Всичко е по-добре от нищо. Това ще поддържа почвата ви здрава, без плевели и готова за момента, в който решите да добавите нови растения. Ако решите да използвате мулч, нанесете 5 см компост, покрит с 7,5 см мулч върху парчето гола почва. В идеалния случай мулчът ще бъде органичен - помислете за нарязани листа, борова слама или дървени стърготини. Кората се счита за най-добрият вид мулч за предотвратяване на плевели . Можете да използвате компост самостоятелно, за да покриете гола почва в повдигнати градински лехи. За да предотвратите поникването на плевели през мулча във вашите градински лехи , допълвайте го редовно. Органичният мулч, по-специално, се разгражда бързо.