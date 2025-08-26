Грешката, която всички правят със семената на доматите – ето как да я избегнете

Запазването на семена от повечето плодове и зеленчуци е доста лесно. Изчаквате културата да достигне времето за прибиране на реколтата, прибирате я, изваждате семената, оставяте ги да изсъхнат и ги съхранявате; така например се запазват семената от тиквички.

Съхраняването на семена от домати е малко по-различно.

Семената от домати покълват най-добре, ако са ферментирали, преди да бъдат съхранени. Разбира се, има някои неща, които трябва да знаете, преди да засадите дори едно доматено семе.

Още: Ето как да спасите гроздето си от оси и птици

Разбира се, можете да запазите семена от домати и без етапа на ферментация, но тази проста стъпка значително увеличава броя на успешните семена, които ще имате по време на засаждането и е доста лесна за изпълнение!

4 причини да ферментират семената на доматите

Това е по-естествено

Когато доматите се посяват по естествен път, плодовете им падат на земята, където изгниват. Семената в домата преминават през процеса на ферментация, след което изсъхват и покълват напролет.

Самото ферментиране на семената е имитация на този естествен процес.

Така семената стават по-чисти

Ферментацията на семената е лесен начин да ги изчистите напълно, без да ги покрива цялата доматена слуз.

Постига се по-добра покълваемост

Още: Как да спасите градината си от късната брашнеста мана преди да е станало късно

Ферментацията отстранява и патогените по семената, които могат да попречат на покълването по-късно, и премахва гела около всяко семе, който също пречи на покълването.

Отделя добрите от лошите семена

Ферментацията е чудесен начин лесно да откриете кои семена са отличници и кои не.

Добрите семена ще потънат на дъното на буркана по време на ферментацията, а лошите ще изплуват и ще попаднат в слоя плесен, който се образува на повърхността.

Още: Основните врагове на лозята: Болести и вредители, които могат да унищожат цялата ви реколта

Как да запазите семената на доматите

Стъпка 1: Нарежете и изгребете семената

Разрежете домата наполовина, така че вътрешността му да се покаже. С помощта на лъжица изгребете всички семена и ги сложете, както и пулпата и желето, в чист буркан.

Останалата месеста част можете да използвате за ядене! Тя е чудесна за използване в сосове.

Стъпка 2: Подгответе семената за ферментация

Добавете достатъчно вода в буркана, за да покрие семената, и разбъркайте добре сместа с лъжица. Поставете капак от плат върху буркана и го закрепете с ластик или с капака на буркана.

Важно е да позволите на въздуха да влиза и излиза от буркана, но да не допускате насекоми и отпадъци.

Оставете буркана на отдалечено място, което ще остане топло, но не и на пряка слънчева светлина. Бурканът ще престои няколко дни, докато семената ферментират.

Още: 7 растения, които с едно подрязване през август ще цъфтят до есента

Стъпка 3: Ферментация

По време на ферментацията може да забележите някои странни миризми, които се излъчват от буркана. Също така може да забележите, че в горния слой на доматената каша се образува плесен.

Не се притеснявайте от това, то е част от процеса.

Ще разберете, че тази стъпка е приключила, когато много от семената са потънали на дъното на буркана, горният слой е покрит с плесен и може да видите някои малки луковици, които се образуват в течността.

Не оставяйте семената по-дълго от няколко дни, защото в противен случай те ще започнат да покълват в буркана!

Стъпка 4: Измийте и изсушете семената

Ако върху семената на доматите ви се е образувал тънък слой плесен, знайте, че това е напълно нормално и в реда на нещата, но сега е време да се отървете от нея.

Още: Късна мана по доматите: Как да я разпознаете и спрете навреме

Внимателно отстранете и изхвърлете плесента, след което изсипете семената и пулпата в цедка с фина мрежа, за да ги измиете.

Измийте добре семената в хладка вода, за да отстраните остатъците от доматена пулпа, след което ги оставете да изсъхнат. Можете да решите да изсушите семената върху хартиена чиния, но внимавайте, че може да залепнат!

Когато семената са напълно изсушени, ги поставете в торбичка с цип или плик за съхранение.

Не забравяйте да напишете датата и вида на доматите върху опаковката, за да не забравите, когато дойде сезонът на засаждане!

Съхранявайте изсушените семена на хладно и сухо място, което няма да бъде обезпокоявано от твари като мишки, насекоми и катерици.

Още: Кога ги берете? Тези 11 култури не бива да оставяте за по-късно