Ето как да спасите гроздето си от оси и птици

В зависимост от сорта и климатичните условия периодът от цъфтежа до узряването на плодовете на гроздето и десертното грозде е от 60 до 120 дни. Около десет дни след като кожицата на зърната стане прозрачна, а пулпата - сладка, плодовете придобиват своя сортов аромат. И тъй като дори гроздето на една лоза се развива по различен начин, прибирането на реколтата често отнема две седмици.

Съвсем накратко: защита на гроздето

С помощта на мрежи за птици зреещото грозде може да се предпази от ненаситни птици като косове или скорци. За предпазване от насекоми като оси или стършели се е доказало опаковането на гроздето в пропускливи на въздух и слънце торбички от органза.

Особено черните птици и скорците обичат да си хапват от плодовете по това време. Със защитни мрежи можете да увиете зреещото грозде на решетката и така да го предпазите от посегателства . Уверете се, че птиците не могат да попаднат в нея. Мрежите обаче помагат само ако са плътни и прикрепени по такъв начин, че да няма пролуки. Това обаче затруднява прибирането на реколтата. Освен това, тъй като въздухът трудно може да циркулира, се увеличава рискът от гъбични заболявания.

Опаковането на гроздето в торбички от органза се оказва ефективно срещу заразяване с червеи от черешовата муха и пчели, оси или стършели. Прозрачната материя е пропусклива за въздух и слънце. Освен това насекомите не могат да си пробият път през плата.

Алтернативно, малки хартиени торбички също са подходящи за предпазване на гроздето от насекоми. Пластмасовите торбички са изключени. Под тях лесно се образува конденз и плодовете бързо започват да гният.

Важно: Изрежете повредените или болни плодове с малка ножица, преди да ги опаковате в торби.

Между другото: за разлика от осите, пчелите не могат да гризат гроздето. Те само смучат от увредените вече плодове.

Добрата защита на гроздето гарантира не само по-висок добив, но и по-качествени плодове. Изборът на подходящ метод зависи от конкретните условия в лозето – дали проблемът са предимно птици или насекоми, и доколко важни са удобството при прибиране на реколтата и проветряването на гроздовете. Практичният лозар комбинира мерки, за да постигне баланс между сигурност и здравословна среда за плодовете.

В крайна сметка, защитата на гроздето е част от цялостната грижа за лозата. Навременните действия спестяват загуби и позволяват плодовете да узреят напълно, като запазят своя аромат и сладост. Така усилията през целия сезон се отплащат с богата и здрава реколта, готова да се превърне в удовлетворяващ десерт или вино с характер.

