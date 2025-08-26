Кога е най-доброто време да берем тиква от лозата

Най-доброто време на годината за бране на тиква от лозата

Тиквите са универсални култури, които можете да отглеждате в двора си, независимо дали ги използвате за есенна украса или за готвене. Познаването на точното време за бране на тиква от лозата ще ви възнагради с най-вкусните и най-узрели тикви.

Тиквите са зеленчук (или, строго погледнато, плод), който е синоним на есенния сезон. Те са сред многото зимни тикви, които могат да се берат и да им се наслаждаваме по това време на годината. Ако ги оставите твърде дълго на лозата, тиквите ще придобият неприятен вкус и дори ще се повредят от по-суровото време.

Тиквите са безценно допълнение към вашата зеленчукова градина и трябва да планирате кога да ги съберете, точно както трябва да планирате засаждането им. Тук сме събрали всичко, което трябва да знаете за това кога да берете тиквата от лозата.

Кога да берем тиква от лозата

Отглеждането на тикви изисква известно търпение, тъй като някои сортове имат дълъг вегетационен период.

„По-големите и по-сърдечни тикви обикновено се нуждаят от повече време, за да растат, узреят и след това да се втвърдят на полето преди прибиране на реколтата. Това може да отнеме до 120 дни за някои сортове“, казва експертът по градинарство и готвач Силвия Фонтейн , основател на Feasting at Home.

Някои по-малки захарни тикви обаче може да изискват само 80-90 дни – така че има малко по-малка спешност да се засаждат тези сортове по-рано през годината.

Най-доброто време на годината за бране на тиква от лозата

Обикновено тиквите се засаждат в началото на пролетта след последните слани. Това означава, че издръжливостта им в различните зони на САЩ ще се различава . След това те ще достигнат зрял размер през лятото и ще бъдат готови за прибиране на реколтата след периода на втвърдяване, както отбелязва Силвия.

„Тиквите обикновено се берат в края на лятото до началото на есента, но с изменението на климата е важно да се търсят признаци, че тиквата е готова за прибиране“, казва Малкълм Еванс , директор „Земеделие“ в Urban Grower's Collective.

Признаци, че тиквата е готова за бране от лозата

Има няколко начина да разберете кога да откъснете тиква от лозата:

Тиквата трябва да е ярко оранжева на цвят

Стъблата и лозата ще изсъхнат и ще започнат да увяхват

Черупката трябва да е твърда. Ако е мека, не берете тиквата.

Звучи кухо, когато го почукаш

„Можете да проверите това, като използвате нокътя си, за да се опитате да пробиете кората“, предлага експертът по градинарство и основател на Yardwork, Майкъл Кларк. „Ако нокътят ви лесно пробива или създава вдлъбнатина в кората, тиквата все още не е готова, но ако кората е твърда и не оставя отпечатък при опит за пробиване, тиквата е готова“, добавя той.

Друг начин да разберете дали тиквата е достатъчно узряла за бране е, ако издава кух звук, когато я почукате.

Как да берем тикви от лозата

След като тиквите ви са готови за бране, е време да ги приберете. За да съберете тиквата, използвайте ножица за градинарство

„След като отрежете тиквата от лозата, оставете я на слънчево място за няколко седмици“, казва Анет Хирд , експерт градинар в Easy Urban Gardens. Консервирането втвърдява кожата, узрява плодовете и концентрира захарите в тиквата, за да стане по-сладка на вкус.