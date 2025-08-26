Трябва ли да торите овощни дървета през есента?

Най-доброто време за торене на установено овощно дърво е в края на зимата или началото на пролетта, точно когато започва новият растеж за сезона. Тогава те се нуждаят от най-голяма помощ с ключови хранителни вещества, които могат да помогнат за поддържането на този нов растеж и да поддържат дървото здраво през целия период на растеж и плододаване. Идеалното време е, когато пъпките се разпукат и преди цветовете да започнат да се отварят, около шест седмици преди дървото обикновено да е в пълен цъфтеж. Можете да подхранвате овощни дървета през цялата пролет и лято, но крайният срок е през юли.

Кое е най-доброто време за торене на овощни дървета

Младите овощни дървета, тези, които са под три години, също трябва да се подхранват през пролетта. Мередит Гейнс , експерт по растенията за бързорастящи дървета, предупреждава да бъдем „внимателни“, когато става въпрос за торене на новозасадени овощни дървета.

Топ 7 причини да засадите ябълка в двора си

Тя казва: „Ако сте използвали почвена смес или други добавки за почвата при засаждането, те може вече да са имали смесен тор, така че няма нужда да добавяте допълнително. Просто прочетете етикетите и ако случайно добавите твърде много, просто полейте обилно почвата, за да отстраните излишното.“

Още: Как да направите резитба на дюлята

Мулчирането може да бъде изключително полезно за овощните дървета, както новозасадени, така и вече установени. Най-доброто време за мулчиране на овощни дървета е през пролетта или есента, това помага в борбата с плевелите и също така задържа влагата в почвата в полза на овощното дърво.

Трябва ли да се торят овощни дървета през есента?

"Лудо" дърво ражда 40 вида плодове (ВИДЕО)

Не е препоръчително да се прилагат торове върху овощни дървета през есента или през зимата, което е време, когато дървото би трябвало да навлезе в период на покой и да не расте активно. Нанси Траутц-Авот , специалист по градинарство в Burpee Gardening, предупреждава за опасностите от торенето на овощни дървета през есента, казвайки, че това „може да стимулира слаб растеж, който може да бъде убит от слана“ и в крайна сметка да повреди дървото. Също така избягвайте торенето на овощни дървета по време на периоди на суша или гореща вълна, когато дървото вероятно ще бъде подложено на стрес и няма да реагира добре на допълнителния приток на хранителни вещества.

Още: Как правилно да засадите семена от мушмула

Въпреки че не се препоръчва използването на тор през есента, можете да мулчирате овощни дървета през есента, ако не сте ги мулчирали по-рано през годината. Мулчирането през есента може да помогне за предпазване на корените на младите овощни дървета от екстремни зимни студове.