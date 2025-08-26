Как правилно да засадите семена от мушмула

Мушмулата, известна още като „японска слива“ ( Eriobotrya japonica ), е високо дърво с лъскави листа, произхождащо от Югоизточна Азия.

Засаждането на семена от мушмула е сравнително лесен процес, което го прави идеално място за начинаещи градинари. Въпреки това е жизненоважно правилно да подготвите семената си за засаждане, преди да ги поставите в земята.

Тук експерти по растения и градинарство споделят процеса на засаждане на семена от мушмула. В крайна сметка, първата стъпка в успешното отглеждане на мушмула започва със семената.

Стъпка 1: Съберете и подгответе семената си

Ако купувате семена от мушмула за засаждане, можете да пропуснете тази стъпка, но ако имате узряла мушмула от предишна реколта, можете да съберете свои собствени семена сравнително лесно.

Татяна Андерсън , експерт по тропически растения в Top Tropicals, казва: „За да съберете семена от мушмула, започнете, като първо изберете узряла мушмула и изядете плода, оставяйки само остатъци и семена. Можете да разберете, че са узрели, когато станат ярко жълти на цвят. След това извадете семената на ръка. Те са големи и всеки плод побира само между един и три.“

След това изплакнете семената със студена вода, или на ръка, или в цедка, за да отстраните всички останали остатъци от плодове. „Всяка останала пулпа може да попречи на покълването или да причини гниене на семената, така че това е важна стъпка за здрави дървета“, казва Татяна.

Препоръчително е да ги засадите възможно най-скоро, за да дадете най-добрите плодни дръвчета, тъй като те ще останат в отлична форма само няколко дни.

Стъпка 2: Изберете място за засаждане

Най-важният фактор, който трябва да се вземе предвид, когато се опитвате да отглеждате мушмули, е изборът на правилното място за засаждане на семената. Ако например разсадът ви пониква на пряко слънце, той ще изсъхне, но и твърде много сянка няма да е от полза за фиданките.

Подобно на много овощни дървета , мушмулите се чувстват най-добре в топъл климат, където получават поне шест часа пряка слънчева светлина на ден и не понасят постоянно температури под -1°C.

Така че е най-добре да проветрявате откъм слънце, ако целият ви двор не е вече замислен за идеи за тропическа градина , като същевременно внимавате да не огорите листата на пресните, нежни растения.

Майкъл Овърстрийт, основател на The Garden Nerd, препоръчва първоначално да засадите семената на мушмулата си в саксия от пет галона, за да можете да я местите. По-късно можете да пресадите фиданките в почвата, ако желаете, и да включите сенник в идеите си за двора, за да ги предпазите от силното слънце в супер слънчеви дни.

„Ако използвате саксия, започнете с 5-литров контейнер, пълен с добре дренирана органична почвена смес. Това пространство и вид почва дават на корените място да се разтягат“, казва Майкъл. „Докато дървото расте, преместете го в по-големи саксии или още по-добре, засадете го в почвата, където има достъп до повече хранителни вещества и постоянна влага.“

Стъпка 3: Засадете семената си

След като семената ви са подготвени и знаете къде ще ги засадите, е време да ги засадите в почвата. Жизненоважно е да засадите семената на мушмула на правилната дълбочина, за да им дадете най-добър шанс да покълнат.

„Има едно просто правило за засаждане на повечето семена: покрийте ги с почва, равна на дебелината им“, казва Майкъл. „Ако семето е с дебелина от четвърт инч, заровете го на четвърт инч дълбочина. Лесно е за запомняне и работи. Тази дълбочина осигурява на семето точно толкова покритие, колкото е необходимо, за да задържи влагата, без да го задушава.“

След като се засадят в почвата, би трябвало да започнете да виждате кълнове между две и четири седмици. Не забравяйте да поливате редовно за здравословен растеж.

След като мушмулите ви се установят и започнат да растат, за да се оформят високи дървета, може би си струва да проучите как да подрязвате овощни дървета . Подрязването е полезно не само за външния вид на дървото, но и за неговия растеж и производство на плодове.