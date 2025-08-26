Как да се отървете от ябълковия молец в градината

Ябълковият молец ( Cydia pomonella ) е силно проблематичен вредител за овощните дървета, предимно ябълки и круши. Ларвите на ябълковия молец се хранят и се заравят в развиващите се плодове и имат опустошителен ефект върху всяка потенциална реколта.

С какво е задължително да се пръскат ябълките през юли

Ябълковите молци стават активни през пролетта и нападат особено младите плодове, което ги прави негодни за консумация и изискват изхвърляне. Производителите на овощни дървета могат да се сблъскат с няколко поколения ябълков молец всяка година и голям брой ябълки могат да бъдат унищожени, ако вредителите не се управляват правилно.

Как бирата помага за богата реколта от ябълки?

Ако засаждате ябълкови дървета , е важно да разбирате опасностите от месеците на ябълковия молец - затова ние сме тук, за да ви помогнем. Разглеждаме внимателно как да идентифицираме вредителите и да забележим признаците на увреждане от ябълковия молец, заедно с най-добрите методи за борба с него у дома.

Наред с ежегодното подрязване на ябълковите дървета и торенето им , за да се поддържат здрави, бързото откриване и справяне с вредителите, включително ябълковия молец, е важно, за да се получи отлична реколта година след година. Нашето ръководство за борба с ябълковия молец включва съвети от опитен експерт по овощни дървета, които ще ви помогнат да идентифицирате и управлявате тези проблемни вредители.

Какво представляват ябълковите молци?

„Ябълковите молци са сериозен вредител за ябълковите дървета, често причинявайки класическия проблем „червиви ябълки“, с който се сблъскват много собственици на жилища“, предупреждава Сюзън Пойзнер , автор и създател на „Orchard People“. „Ларвите на ябълковия молец, които са малки червеи, се заравят в ябълките, докато растат, като съсипват плодовете. Докато ябълките са основната им цел, ябълковите молци могат да засегнат и крушовите дървета .“

Възрастните ябълкови молци са с дължина около 1,2 до 1,8 см, с кафяво-сиви крила и отличителна медна лента от люспи на върховете на крилата си. Ларвите на ябълковия молец са червееподобни и светли на цвят, бели до розови с по-тъмнокафява или черна глава. Ларвите на ябълковия молец се излюпват от малки бели яйца, снесени върху развиващите се плодове.

Ябълковият молец зимува през пролетта, за да снесе яйцата си, а след излюпването си ларвите започват да гризат плода. Ларвите на ябълковия молец се коконират, след като достигнат пълен размер, често под кората или под отломки близо до основата на дървото.

Ранните поколения ще произведат ново през същия сезон, докато по-късните ще се появят през пролетта, за да започнат цикъла отново. Жизненият цикъл на ябълковия молец може да бъде бърз. Скоростта зависи от температурите и собствениците на ябълкови дървета в по-топъл климат могат да се сблъскат с до три поколения годишно.

Щетите от ябълковия молец често са видими в началото на сезона, когато ябълките са малки. Отличителният признак за ябълковите месеци може да се види при внимателен оглед на повърхността на развиващите се ябълки.

„Търсете малки дупки в плодчетата с малко секрет - това всъщност е фрас или екскременти от ябълков молец“, съветва Сюзън Пойзнер. „Яйцата се снасят точно под кората на плода и с узряването на ябълките се увеличават и ларвите, което води до познатите червиви ябълки по време на реколтата.“

Ябълковият молец пробива дупки в сърцевината на ябълката и след това излиза отново от плода, оставяйки по-големи дупки. След като разрежете засегнатия плод, ще видите тунелите, които издълбава, и още фрактура.

Плодовете, повредени в началото на сезона, са склонни да узряват и да окапват преждевременно и ако не се предприемат мерки за борба с ябълковия молец, те могат да заразят голям брой плодове. Повредените плодове трябва да се изхвърлят и да не се добавят към компоста , тъй като молецът може да презимува в купчината компост.

Съвети за борба с ябълковия молец

Ябълковият молец може да унищожи реколтата от ябълки, ако не се лекува

Има няколко метода за борба с ябълковия молец и много от тях не изискват инсектициди. Първият проактивен метод е да се търсят сортове овощни дървета, които са по-малко податливи на ябълковия молец. Ранозреещите сортове са по-малко уязвими към увреждане от ябълковия молец в сравнение с по-къснозреещите, така че изборът на такива видове може да бъде полезен, ако възнамерявате да засаждате овощни дървета във всякакъв мащаб, от овощна градина до отглеждане на овощни дървета в саксии .

Феромонните капани за ябълков молец могат да се използват за проследяване на ябълковите молци и за въздействие върху броя на мъжките, за да се намали броят на чифтосването. Феромонните капани са с отворени страни и съдържат лепкав лист. Върху този лист се поставя пелета, съдържаща синтетичен аромат, който имитира феромоните на женските ябълкови молци през месеца, като по този начин привлича мъжките към капана и ги заклещва вътре. Феромонните капани за ябълков молец трябва да се окачват през пролетта и да се проверяват всяка седмица.

Сюзън Пойзнер препоръчва алтернативен метод за борба с ябълковия молец без химикали чрез използване на бариери против личинки или „овощни чорапи“. „Те са малки найлонови ръкави, които се поставят върху малки ябълки, когато са с размерите на около четвърт долар“, обяснява Сюзън. „Тези бариери предотвратяват снасянето на яйца от насекомите върху плодовете и се разширяват с растежа на ябълките, осигурявайки чисти, без червиви плодове до края на сезона.“

Други нехимични или естествени методи за борба с вредителите, използвани за борба с ябълковите молци, включват премахване на паднали ябълки и растителни остатъци през сезона, за да се премахнат местообитанията, в които вредителите да се какавидират или презимуват, и използване на съпътстващи растения за привличане на полезни насекоми, които са естествени хищници на ябълковите молци.

Използването на спрей против ябълков молец трябва да е последна мярка, но дори и при използване на такива продукти, правилното време е ключът към успеха. Те трябва да се прилагат, когато яйцата са снесени и се излюпват, тъй като ларвите са защитени, след като влязат в плода. Продукти като карбарил и спинозин могат да се прилагат на интервали от 10-14 дни, но трябва да се използват с повишено внимание, тъй като спрейовете могат да увредят и естествените врагове на ябълковия молец.