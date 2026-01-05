Хортензии: Започнете грижата през януари, за да цъфтят два пъти повече през пролетта

Можете бавно да започнете да работите върху хортензиите си през януари. Това е идеалното време за приготвяне на тор, който след това можете да използвате за укрепване на храстите си. Това ще помогне на растението да расте буйно и да произвежда по-красиви цветове, истинска градинска украса.

Тор с портокалови кори за хортензии

Кухненските отпадъци често се оказват отличен тор за растенията. Портокаловите кори са изключително полезни за хортензиите, благодарение на своите свойства и богато съдържание на хранителни вещества.

Преди всичко, портокаловите кори съдържат основни макро и микроелементи: азот, който подпомага цялостното развитие на растенията; калий, който подобрява метаболитните процеси; и фосфор, който подпомага развитието на корените, цъфтежа и плододаването. Освен това, те съдържат калций и магнезий.

Портокаловите кори, използвани като тор, подобряват качеството на почвата, подобрявайки задържането на вода и улеснявайки развитието на корените. Те също така насърчават растежа на почвените микроорганизми, които с течение на времето подобряват структурата и аерацията на почвата. Струва си да се отбележи, че портокаловите кори влияят на pH на почвата. Поради свойствата си, те могат да помогнат за поддържането на леко киселинно pH на почвата, което благоприятства хортензиите.

Научни изследвания, потвърждаващи възможността за използване на индустриални портокалови отпадъци, включително кори, като органичен тор, са публикувани още през 90-те години на миналия век. Пример за това е статията на К. Корея Гереро, Х. Караско де Брито, Нуно Лапа и Х. Ф. Сантос Оливейра, озаглавена „Повторно използване на индустриални портокалови отпадъци като органични торове“.

През 2024 г. списанието Industrial Crops and Products публикува изследване върху био-въглищата от портокалови кори - вещество, подобно на въглен, получено от различни субстрати, включително портокалови кори. Учените са доказали, че този тор повишава ензимната активност в почвата и царевицата, която са изследвали, е започнала да расте дори при неблагоприятни условия.

Кога трябва да започнете да торите хортензиите?

Градинарите най-често започват да торят хортензиите в началото на пролетта, около края на март и април. След това торенето продължава през целия вегетационен период и завършва в късна есен, въпреки че винаги трябва да се адаптира към сезона. Например, хортензиите се нуждаят от азот, но количеството му трябва постепенно да се намалява в края на август.

През септември и октомври растението се нуждае от повече фосфор и калий. Освен че укрепват кореновата система и подобряват цъфтежа, тези хранителни вещества помагат на хортензията да се подготви за зимата. През есента си струва да се използват и органични торове като оборски тор или компост.

Поддържането на правилното pH на почвата е от решаващо значение при торенето. Тя трябва да е киселинна, тъй като само тогава храстите могат ефективно да абсорбират хранителните вещества от почвата. Торовете най-често се предлагат в две форми – течни и гранулирани. Течните торове се разреждат във вода и след това се поливат. Гранулираните торове, от друга страна, винаги трябва да се поливат и смесват с почвата след разпръскване. Това важи и за портокаловите кори – едва тогава съдържащите се в тях съединения се освобождават в почвата.

През януари можете да започнете да приготвяте портокалови кори, особено след като по това време на годината те са в изобилие в магазините, така че можете да имате готов тор за хортензии през пролетта. Струва си да се помни, че им е необходимо време да изсъхнат напълно, тъй като едва тогава са готови за употреба.

Как се прави тор от портокалови кори?

Първо, измийте добре плодовете, обелете ги и нарежете кората на малки парченца. След това ги разпределете върху тава за печене и печете във фурна, предварително загрята до 130°C за 1-2 часа. След като корите се охладят, поставете ги в блендер, смелете ги на прах и ги изсипете в херметически затворен контейнер. Съхранявайте приготвения тор на хладно и сухо място. През пролетта поръсете тънък слой прах (например 1-2 супени лъжици на храст) под хортензиите.

