Ябълките ще спрат да гният, ако ги напръскате с това

03 септември 2025, 14:17 часа 0 коментара
В началото на есента много градинари се сблъскват с неприятна ситуация, когато плодовете на ябълките започват да гният, преди да узреят. Най-честата причина, поради която ябълките гният по дървото, е гъбично заболяване - монилиоза, известна още като плодово гниене. Единственият начин да се спаси реколтата е да се третира градината.

Как да се отървем от монилиоза по ябълково дърво?

Симптомите на заболяването са следните: по плодовете се появяват кафяви петна, които постепенно обхващат целия плод. След това се появяват светли петна от спорите. Листата също покафеняват. Гъбичката бързо се разпространява към съседните плодове и заразява цели клони. Най-податливи са ябълките, крушите, кайсиите, сливите и дюлите.

Всички заразени клони трябва да бъдат отрязани , а падналите листа под тях - премахнати. Това е необходимо, за да се предотврати разпространението на инфекцията. Когато гниенето на плодовете на ябълката вече се е появило по дървото, лечението ще бъде безполезно без първична резитба. Ако има гниене по откъснатите плодове, изяжте ги веднага или ги изхвърлете, но не ги съхранявайте със здрави плодове.

Важно е да се разбере, че ако се е появила монилиоза на ябълково дърво, трябва да помислите как да я лекувате след прибиране на реколтата. Докато плодовете са на дървото, не можете да ги третирате - те ще станат негодни за консумация. Лечението започва едва след прибиране на реколтата от ябълки, а преди това само премахването на болните части ще помогне.

Има няколко варианта за третиране на ябълково дърво, ако ябълките гният по дървото. След като листата опадат, напръскайте оцелелите растения с фунгицид срещу монилиоза. Начинът на употреба е посочен в инструкциите.

Ако не искате да използвате „химия“ и се е появило гниене на плодовете на ябълковото дърво, народните средства също могат да бъдат ефективни. Разтвори от 3% бордоска смес и 1% меден сулфат са се доказали добре. 

Препоръчително е борбата срещу болестта да се комбинира с прилагането на торове. Това ще помогне на отслабеното растение да възвърне силите си до пролетта. През есента в корена се прилага суперфосфат, калиева сол или домашен хумус. Тези подхранвания ще укрепят дървото и това ще се отрази положително на плододаването - плодовете ще са не само повече на брой, но и ще растат по-здрави и по-силни. Тези прости стъпки гарантират положителни резултати. 

