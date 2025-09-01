Ако НЕ направите това с ябълките, те ще изгният само за месец

Ябълките, откъснати от градината, могат да ви радват с вкуса си до пролетта, но само ако е изпълнено едно задължително условие за подготовката им за дългосрочно съхранение. Без този етап дори най-здравите и устойчиви на съхранение плодове бързо ще станат негодни за консумация. Преди съхранение, всеки плод изисква индивидуално внимание и специално третиране.

Правилно съхранение на ябълките

Първото правило е внимателното сортиране. Съхраняват се само абсолютно цели ябълки без най-малките вдлъбнатини или повреди по кората. Всеки плод трябва да се избърше с чиста кърпа, напоена със слаб разтвор на сода бикарбонат (1 чаена лъжичка на литър вода).

Как да спрете окапването на ябълките през август и да спасите реколтата

Никога не трябва да миете ябълките преди съхранение - водата разрушава естествената защита на плодовете и ускорява процеса на гниене. Оптималната температура за съхранение е +2-+4°C. При по-високи температури ябълките бързо губят влага и омекват.

По-добре е плодовете да се съхраняват в дървени кутии, облицовани с хартия, или картонени кутии с вентилационни отвори. Полиетиленовите торбички категорично не са подходящи. Всеки слой ябълки се покрива с пергаментова хартия или дървени стърготини. Това предотвратява пренасянето на евентуално гниене от един плод на друг.

Особено внимание трябва да се обърне на стъблата - те трябва да са цели и сухи. Счупените стъбла се превръщат в входна врата за инфекция.

Най-добрият тор за ябълки и круши през август: Ще берете плодовете в кофи

Друг вариант за увеличаване срока на съхраненуе на ябълките в третирането им с алкохолен разтвор на прополис.

Разредете 100 гр прополис в 0,5 литра алкохол и потопете в него една по една избраните за съхранение ябълки. 0,5 литра са достатъчни за 100–150 кг ябълки.

Ябълките могат да се съхраняват в хладилник в торбички, но не херметически затворени. Торбичката трябва да има дупки, в противен случай ябълките бързо ще започнат да гният.

Ябълките могат да се съхраняват в „опаковки“ - в салфетки с вазелин. При този метод всяка ябълка се увива в салфетка, напоена с вазелин (100 гр са достатъчни за 500 салфетки). След това плодовете се поставят в кутии и се прибират в мазето.

Различните сортове се съхраняват отделно един от друг. Късните ябълки отделят етилен, който ускорява узряването на есенните сортове.

На всеки две седмици запасите трябва да се проверяват, като се премахват всички плодове, които показват признаци на разваляне. Една гнила ябълка може да развали цялата кутия.

С правилния подход някои сортове (например Антоновка или Синап) остават свежи до 8 месеца. Вкусът им само се подобрява с времето.

Как правилно да съхраняваме ябълки, за да ги запазим свежи за по-дълго време